Розбір завалів, розмінування, відновлення інфраструктури — чим займається звільнений Ірпінь

Деокуповані населені пункти Київщини лякають масштабами руйнувань. Мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію у звільненому після окупантів місті.

Ми кожного дня збираємо по вулицях тіла наших мешканців. З понеділка-вівторка почнемо розбирати завали під будинками. Там є тіла загиблих, — зазначає Маркушин.

Наразі поліція та військові фіксують злочини російських окупантів та розміновують територію. У місті вдалося частково відновити зв’язок.

Я ставлю нашим комунальникам основне завдання — підготуватися до подачі води та щоб запрацювала каналізація, — розповідає мер Ірпеня.

Повертатися у місто ще зарано, адже потрібно відновити критичну інфраструктуру міста, розмінувати дороги та розібрати завали на вулицях.

Тим часом на Запоріжжі українці щосили зміцнюють обороноздатність краю. Заради цього — у найстисліші терміни волонтерам вдається збирати шалені суми, що йдуть на захист кожного захисника волі. Дивися, яка ситуація в Запорізькій області 03.04.2022.