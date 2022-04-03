Разбор завалов, разминирование, восстановление инфраструктуры — чем занимается освобожденный Ирпень

Деоккупированные населенные пункты Киевской области пугают масштабами разрушений. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал о ситуации в освобожденном после оккупантов городе.

Мы ежедневно собираем по улицам тела наших жителей. С понедельника-вторника начнем разбирать завалы под домами. Там есть тела погибших, — отмечает Маркушин.

Полиция и военные фиксируют преступления российских оккупантов и разминируют территорию. В городе частично удалось восстановить связь.

Я ставлю нашим коммунальщикам основную задачу — подготовиться к подаче воды и чтобы заработала канализация, — рассказывает мэр Ирпеня.

Возвращаться в город еще рано, ведь нужно восстановить критическую инфраструктуру города, разминировать дороги и разобрать завалы на улицах.

Тем временем в Запорожской области украинцы изо всех сил укрепляют обороноспособность края. Ради этого — в кратчайшие сроки волонтерам удается собирать сумасшедшие суммы, идущие на защиту каждого защитника свободы. Смотри, какая ситуация в Запорожской области 03.04.2022.