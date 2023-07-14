Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян

Они пережили ад ракетного удара, потеряли все имущество и остались наедине со своей бедой. Об этом рассказали Фактам ICTV жители одной из столичных многоэтажек в Соломенском районе.

В ночь на 24 июня осколок российской ракеты снес несколько этажей и существенно повредил конструкции дома. Пять человек погибли под завалами. Весь подъезд, — а это примерно 140 квартир, — признали временно непригодным для проживания.

И уже почти три недели его жители находятся в разных местах: в отелях, у родственников, друзей. Они с опаской смотрят на стоимость арендованного жилья и оказавшись в такой ситуации, не понимают, почему в столице им не нашлось временного жилья, а в бюджете — денег на компенсации.

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Французская благотворительная организация предложила выплаты в размере шести тысяч гривен в месяц, но их никто ещё не получил. От КГГА на компенсацию могут рассчитывать только владельцы поврежденных квартир.

Что пережили очевидцы того июньского обстрела Киева, мы рассказывали тебе раньше.

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