Залишились на самоті з бідою? Що відбувається навколо солом’янської багатоповерхівки, яка постраждала від обстрілу росіян

Вони пережили пекло ракетного удару, втратили все майно і залишилися наодинці зі своєю бідою. Про це розповіли Фактам ICTV мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок у Солом’янському районі.

У ніч проти 24 червня уламок російської ракети зніс кілька поверхів і суттєво пошкодив конструкції будинку. П’ятеро людей загинули під завалами. Весь під’їзд, — а це приблизно 140 квартир, — визнали тимчасово непридатним для проживання.

Уже майже три тижні його мешканці перебувають у різних місцях: у готелях, родичів, друзів. Вони з острахом дивляться на вартість орендованого житла та опинившись у такій ситуації, кияни не розуміють, чому у столиці їм не знайшлося тимчасового житла, а в бюджеті — грошей на компенсації.

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Французька благодійна організація запропонувала виплати у розмірі шести тисяч гривень на місяць, але їх ще ніхто не отримав. Від КМДА на компенсацію можуть розраховувати лише власники пошкоджених квартир.

Що пережили очевидці того червневого обстрілу Києва, ми розповідали тобі раніше.

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