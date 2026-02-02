Australian Open 2026: названо ім’я чемпіона

Тенісний світ офіційно визнав зміну епох. Фінал Australian Open-2026 став справжнім випробуванням на міцність для двох поколінь.

У вирішальному поєдинку в Мельбурні іспанець Карлос Алькарас зумів переломити хід важкої гри проти легендарного Новака Джоковича.

Australian Open-2026 фінал: результати матча

Матч, що тривав 3 години і 2 хвилини, почався для Алькараса вкрай невдало. Після виснажливого півфіналу проти Звєрєва здавалося, що іспанцю не вистачає свіжості. Джокович домінував у першій партії, забравши її з рахунком 6:2. Проте Алькарас продемонстрував неймовірну психологічну стійкість.

Починаючи з другого сету, іспанець перехопив ініціативу, диктуючи темп гри. Фінальні цифри на табло відображають усю напругу боротьби — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Саме цей момент, коли Карлос остаточно зрівняв рахунок в особистих зустрічах із Новаком (5:5).

Призові фіналу: скільки отримає переможець

Цей тріумф має колосальне значення для історії тенісу. Вигравши свій перший титул у Мельбурні, Карлос Алькарас оформив Кар’єрний шолом (Career Grand Slam), перемігши на всіх чотирьох найбільших турнірах світу: Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open.

Більше того, Алькарас побив рекорд свого кумира Рафаеля Надаля, ставши наймолодшим тенісистом в історії, якому підкорилося це досягнення.

Це був його дев’ятий фінал на мейджорах, і сім із них завершилися перемогою. Для порівняння, Новак Джокович у своєму рекордному 39-му фіналі зупинився за крок до омріяного 25-го титулу.

Цікаво, що цьогорічний турнір став знаковим не лише через спортивні рекорди, а й через безпрецедентні фінансові умови.

Загальний призовий фонд Australian Open встановив новий світовий орієнтир — 111,5 мільйонів доларів, що на 16% більше, ніж минулого року.

Головний герой змагань Карлос Алькарас за перемогу у фіналі отримав чек на рекордні 4,15 мільйона доларів. Його опонент Новак Джокович за вихід у вирішальну стадію змагань поповнив свій рахунок на 2,15 мільйона доларів.

Значні виплати отримали й інші тенісисти, адже організатори збільшили винагороди на всіх етапах. Півфіналісти турніру заробили по 1,25 мільйона доларів, а гравці, які зупинилися на стадії чвертьфіналу, отримали по 750 тисяч доларів.

Навіть виліт у першому раунді приніс спортсменам солідні 150 тисяч доларів, що допомагає покривати величезні витрати на подорожі та утримання команди. Крім того, виплати для учасників кваліфікації також зросли на 16 відсотків, забезпечуючи стабільність для молодих гравців, які тільки намагаються пробитися до еліти.

Організатори наголошують, що такі інвестиції спрямовані на підтримку тенісистів на кожному рівні — від зірок першої величини до гравців кваліфікаційних раундів, чиї виплати також зросли на 16%.

Великий теніс сьогодні — це не лише про талант, а й про величезні ресурси та підготовку, які стоять за кожним таким ударом. Раніше ми писали, скільки коштує великий теніс — читай в матеріалі, які карти розкрила перша ракетка України Еліна Світоліна.

