Стиль життя

Australian Open 2026: названо ім’я чемпіона

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Лютого 2026, 12:23 3 хв.
Австраліан Опен 2026 фінал
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь