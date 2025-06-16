День рибалки 2025: дата, історія та привітання у прозі та віршах

В Україні День рибалки відзначають у другу неділю липня. У 2025 році свято випадає на 13 липня. День рибалки 2025: що відомо та як цікаво привітати — читай у матеріалі.

День рибалки 2025: що це за свято

Багато людей, які небайдужі до прісноводної риби та захисту тварин, вважають рибалку не зовсім гуманним хобі. Але зараз люди продовжують цим займатися не тільки для проведення часу, але і для того, щоб прогодувати свої сім’ї.

Суперечкам про гуманність такого заняття не піддаються хіба самі рибалки, які обожнюють тихе усамітнення з вудкою та блешнею.

День рибалки відзначають не лише любителі, а й професіонали цієї справи:

підприємці;

інспектори;

екіпажі рибальських судів.

День рибалки в Україні: історія та традиції

День рибалки заснували у червні 1995 року указом Леоніда Кучми. Мета свята полягає у підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються з риболовлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки у цей день зустрічають свято на березі за вудкою.

День рибалки 2025: привітання у віршах та прозі

Вітаю з Днем рибалки й від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, а й велику удачу, величезний успіх і любов. Нехай кожна рибалка буде святом для душі та щодня дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення!

***

Зі святом! Нехай кожен день не залежить від погоди, дарує багато емоцій та адреналіну! Миру, клювання та посмішок тобі та всій твоїй родині!

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов віднині і до старості!

***

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спімать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не тужи,

Любов до риби все життя ти збережи!

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

Є риба, яку не зловиш у простих річках чи озерах, але багато людей люблять її. Червона риба багата на різні корисні елементи, але можна знайти також багато неправдивої інформації про неї. Раніше ми розповідали міфи про червону рибу. Читай, що треба знати про морський делікатес, за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.