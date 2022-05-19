День вишиванки: вітання зі святом у прозі для твоїх близьких

День вишиванки, який святкується в Україні 19 травня, — це не просто свято. Це важлива подія, яка підкреслює національну особливість українців, уміння створювати та символізувати. Як привітати з Днем вишиванки?
З Днем вишиванки найкраще привітати у прозі. Під час повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України у 2022 році, як ніколи важливо дотримуватися національних традицій, не забувати значних дат, тому привітання з Днем вишиванки близьким та знайомим може стати частиною підтримки у нелегкі дні. Вибирай, як привітати із Днем вишиванки.
Обирайте, яке вітання надіслати для підтримки своїм близьким та рідним людям у День вишиванки 2022. А також дивіться, хто з українських зірок у якій вишиванці сьогодні!