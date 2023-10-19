Гарбуз Хоккайдо: рецепти смачних супів, запеченого овочу та салату покроково

Гарбуз Хоккайдо — це маленький гарбуз з неймовірно ніжним смаком. Найчастіше його можна побачити у розмірі до трьох кілограмів.

У ньому багато каротину, тому цей овоч може похвалитися дуже інтенсивним помаранчевим кольором шкірки та м’якоті. Гарбузовий хвіст Хоккайдо теж завжди має такий вигляд, ніби його тягнуть угору. Гарбуз Хоккайдо: рецепти смачних та ароматних страв — читай у матеріалі.

Гарбуз Хоккайдо: рецепт супу в домашніх умовах

Інгредієнти:

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800 г гарбуза Хоккайдо (очищеного);

200 г моркви;

2 пучки петрушки;

1 велика цибулина;

3 головки часнику;

1 ч. л. олії або вершкового масла;

морська сіль;

мелений чорний перець;

порошок карі чи куркума;

насіння гарбуза або соняшнику (за бажанням).

Спосіб приготування:

Розріж гарбуз на дві частини та випікай 15-20 хвилин при температурі 200 градусів до м’якості. Коли гарбуз буде готовий, остуди його, очисть від шкірки й виріж насіння. У великій сковороді на гарячій олії обсмаж дрібно нарізану цибулю та часник. Додай нарізану моркву та петрушку. Обсмаж овочі, а потім додай печений гарбуз, нарізаний на невеликі шматочки. Посоли та приправ овочі до смаку. Налий води так, щоб вона повністю покрила овочі, і вари суп 15 хвилин доти, поки овочі не стануть м’якими. Збий суп занурювальним блендером і за необхідності додай спеції. Перед подачею суп можна посипати обсмаженим насінням гарбуза або іншими насінням.

Запечений гарбуз Хоккайдо: рецепт

Інгредієнти:

1 гарбуз Хоккайдо (900 г);

2 великі помідори;

80 г кіноа;

30 г соєвих бобів;

1 ст. л. яблучного оцту;

1 ч. л. куркуми;

1 ч. л. гімалайської солі;

½ ч.л. чорного перцю;

петрушка до смаку;

125 г вареного буряка;

40 г мигдальної або фісташкової пасти;

30 мл низькокалорійного соусу BBQ;

1 ст. л. яблучного оцту;

1 зубчик часнику;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Відріж верхню частину гарбуза Хоккайдо і вийми з нього м’якуш і насіння. Помісти гарбуз у заздалегідь розігріту духовку до 180°C і запікайте протягом 35-45 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким із золотистою скоринкою. Тим часом приготуй начинку. Промий кіноа в гарячій воді, помісти в каструлю з водою і залиш кипіти. Потім додай соєві боби та вари всі разом 5-10 хвилин. Як тільки кіноа та соя будуть готові, додай петрушку та перець, накрий каструлю кришкою та вари на повільному вогні 15 хвилин. Для соусу помісти всі необхідні інгредієнти в блендер та збий. Додай цілі помідори на гарячу сковороду, попередньо розпорошивши кокосову олію в спреї, і запікай на повільному вогні, поки вони не набудуть коричневого відтінку. Коли гарбуз буде готовий, заповни його сумішшю з кіноа та сої та зверху полий соусом. Прикрась смажений гарбуз помідорами-гриль і подавай на стіл.

Салат з гарбуза Хоккайдо з нутом та йогуртом

Інгредієнти:

125 г сушеного нуту;

2 цибулини (1 звичайна ріпчаста, 1 червона цибуля);

2 зубчики часнику;

великий гарбуз Хоккайдо;

4 ст. л. оливкової олії;

½ чайної ложки меленого запашного перцю;

сіль перець;

1 чайна ложка кунжутного насіння;

1 лимон;

3 ст. л. кунжутної пасти;

100 г йогурту (0,3% жирності);

50 мл мінеральної води;

1 гілочка м’яти;

Спосіб приготування:

У великій кількості холодної води замочи нут на ніч. Наступного дня злий воду, нут залий свіжою водою і постав у каструлі варити. Доведи до кипіння, потім додай очищену (але не нарізану) цибулю й 1 зубчик часнику. Вари на середньому вогні приблизно 70 хвилин. Поки нут вариться, очисть гарбуз, видали насіння і наріж м’якуш на кубики, розміром у 2 см. 2 зубчик часнику очисть та роздави. Кубики гарбуза змішай з 2 столовими ложками оливкової олії, перцем, подрібненим зубчиком часнику, сіллю та запашним перцем. Виклади цю гарбузову суміш на лист (перестели його папером для випічки) і випікай у попередньо розігрітій духовці при 220°C 20-30 хвилин. Кунжут трохи підсмаж на невеликій сковороді. Вичави з лимона сік і відміряй 3 столові ложки соку. Для соусу замішай разом пасту, йогурт, оливкову олію, що залишилося, лимонний сік і мінеральну суміш. Заправ соус сіллю та перцем. Очисть червону цибулю і наріж дуже тонкою соломкою. М’яту промий і обтруси від зайвої води. Зірви листя, крупно їх наріж і змішай з кільцями цибулі. Злий приготовлений нут у друшляк. З’єднай нут, запечену гарбузову суміш і цибульно-м’ятний соус, приправ сіллю та перцем. Переклади салат у салатники й кожен залий йогуртом. Зверху посип кунжутом.

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