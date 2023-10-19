Гарбуз Хоккайдо: рецепти смачних супів, запеченого овочу та салату покроково

Гарбуз Хоккайдо — це маленький гарбуз з неймовірно ніжним смаком. Найчастіше його можна побачити у розмірі до трьох кілограмів.
У ньому багато каротину, тому цей овоч може похвалитися дуже інтенсивним помаранчевим кольором шкірки та м’якоті. Гарбузовий хвіст Хоккайдо теж завжди має такий вигляд, ніби його тягнуть угору. Гарбуз Хоккайдо: рецепти смачних та ароматних страв — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Гарбуз може стати відмінною начинкою для млинців! Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на воді, якщо нічого немає під рукою.
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