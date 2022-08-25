Де знайти літературу українською мовою у всьому світі? Розповідаємо про проект Книжки без кордонів

Мільйони українців були вимушені виїхати за кордон через війну в Україні. Попри люб’язність та гостинність інших країн, українцям складно морально. Вони перебувають в оточенні чужої мови, культури, менталітету. Тож дуже приємно бачити хоч щось рідне.
Український інститут книги запустив проект Книжки без кордонів. Ініціатива проводиться під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством закордонних справ.
Книжки без кордонів охоплюють нові країни та навіть континенти. Все для того, щоб українець у будь-якій частині світу зміг знайти книжку рідною мовою та вивчати літературу.
Тож цей проект полегшує українським переселенцям доступ до книжок українською мовою за кордоном. Ти можеш дізнатися інформацію, де знайти книжки рідною мовою у різних країнах. Для цього були створені візуалізовані пам’ятки, присвячені різним країнам.
Якщо потрібної країни немає в переліку, то універсальна порада — звернися до місцевої бібліотеки! Зазвичай там реагують на потреби читачів.
Якщо потрібної країни немає в переліку, то універсальна порада — звернися до місцевої бібліотеки! Зазвичай там реагують на потреби читачів.
Українська влада та окремі активісти реалізують не одну ініціативу щодо забезпечення українців книжками рідною мовою.
Українці продовжують позбуватися всього російського, зокрема літератури. Раніше ми розповідали, куди подіти російські книги.
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