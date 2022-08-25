Де знайти літературу українською мовою у всьому світі? Розповідаємо про проект Книжки без кордонів

Мільйони українців були вимушені виїхати за кордон через війну в Україні. Попри люб’язність та гостинність інших країн, українцям складно морально. Вони перебувають в оточенні чужої мови, культури, менталітету. Тож дуже приємно бачити хоч щось рідне.

Український інститут книги запустив проект Книжки без кордонів. Ініціатива проводиться під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством закордонних справ.

Книжки без кордонів охоплюють нові країни та навіть континенти. Все для того, щоб українець у будь-якій частині світу зміг знайти книжку рідною мовою та вивчати літературу.

Тож цей проект полегшує українським переселенцям доступ до книжок українською мовою за кордоном. Ти можеш дізнатися інформацію, де знайти книжки рідною мовою у різних країнах. Для цього були створені візуалізовані пам’ятки, присвячені різним країнам.

Де у світі можна знайти українські книжки

Якщо потрібної країни немає в переліку, то універсальна порада — звернися до місцевої бібліотеки! Зазвичай там реагують на потреби читачів.

Українська влада та окремі активісти реалізують не одну ініціативу щодо забезпечення українців книжками рідною мовою.

Австрія https://cutt.ly/LZf7dlF

Болгарія https://cutt.ly/sZf05uJ

Велика Британія https://cutt.ly/6Zf47PI

Грузія https://cutt.ly/FZf4N7V

Данія https://cutt.ly/4Zf4FKB

Естонія https://cutt.ly/YZf2EBy

Ізраїль https://cutt.ly/gZf4RQ6

Італія https://cutt.ly/PZf4zor

Йорданія https://cutt.ly/hZf4d0e

Казахстан https://cutt.ly/nXruKp9

Кіпр https://cutt.ly/jZf4uwt

Литва https://cutt.ly/GZf2t5Z

Латвія https://cutt.ly/9Zf2hsP

Марокко https://cutt.ly/sZf897y

Молдова https://cutt.ly/iZf8X3Z

Нідерланди https://cutt.ly/mZ52j18

Німеччина https://cutt.ly/MZf0yAU

Норвегія https://cutt.ly/DZf8Wo6

Польща https://cutt.ly/CZf0c1a

Румунія https://cutt.ly/YZf0M6b

Сінгапур https://cutt.ly/RZf8oTT

Словаччина https://cutt.ly/wZf36rZ

Туреччина https://cutt.ly/oZf0OwH

Узбекистан https://cutt.ly/0Zf3Z5c

Фінляндія https://cutt.ly/9Zf3Sqs

Франція https://cutt.ly/DZf3cGe

Чехія https://cutt.ly/vZf3sZN

Чорногорія https://cutt.ly/gZf944P

Швейцарія https://cutt.ly/OZf9CAY

Швеція https://cutt.ly/nZf9Pan

Японія https://cutt.ly/cZnSt4K

Українці продовжують позбуватися всього російського, зокрема літератури. Раніше ми розповідали, куди подіти російські книги.

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