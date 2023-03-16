Коли садити кукурудзу весною за звичайним та місячним календарем

Урожайність кукурудзи залежить від багатьох факторів. Наприклад, від кліматичних умов, підбору насіння та часу, коли була посаджена кукурудза.

Наприклад, якщо посіяти зерна зарано, то воно може не дожити до тепла. Коли садити кукурудзу навесні — читай у матеріалі.

Коли садити кукурудзу весною 2023 року за місячним календарем

У теплих регіонах, де ґрунт прогрівається до +12 °С вже в середині весни, у відкритий ґрунт зерна злаку можна садити у квітні. Найкращі дні для цього за місячним календарем: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 квітня.

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На розсаду насіння кукурудзи садять на початку травня. Згідно з місячним календарем, у 2023 році для посадки сприятливі дні: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 травня.

З середини травня і в червні садити у відкритий ґрунт кукурудзу за місячним календарем можна: 22, 23, 24, 30, 31 травня; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

Коли сіяти кукурудзу та як правильно це робити

Спочатку потрібно підготувати ділянку до сівби. Для цього прибери город від бур’янів та торішніх залишків. Перед посівом кукурудзи потрібно дочекатися, поки ґрунт прогріється. Також необхідно правильно вибрати насіння. Зазвичай перші великі сходи кукурудзи з’являються на 7–11 добу після засіву.

Перед посівом важливо перебрати насіння, оглянути та викинути дрібні та пошкоджені зернята. Не годяться до посіву зерна з плямами або потемнілі.

Насіння після цього прогрівають протягом п’яти днів. Для цього його розкладають в один шар під прямими променями сонця або тримають в іншому теплому місці.

Після цього необхідно замочити кукурудзу у фунгіцидному розчині для протруювання від грибків. Підготовлене насіння можна відразу класти в ґрунт. А для того, щоб прискорити появу сходів, потрібно попередньо проростити кукурудзу на паперових серветках або ватних дисках.

Як сіяти кукурудзу: покрокова інструкція

Кукурудзу необхідно садити рядами, між рослинами залишати щонайменше 50 см. Ширина міжрядь має становити близько 100 см.

Також важливо дотримуватись таких правил:

Викопай посадкові лунки завглибшки близько 7 см. Заповни їх водою і дай їй увібратися. У кожну лунку поклади по дві – три насінини. Заповни лунку землею та полий ще раз. Бажано накрити посіви плівкою, а коли вони зійдуть, прибрати укриття. Серед паростків, які зійшли, у кожному гнізді вибирають по одному найсильнішому, інші проріджують.

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