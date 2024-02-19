Коли сіяти айстри на розсаду: розповідаємо про терміни посіву та методи догляду

Айстра — улюблениця дачників, квітка світлолюбна, різнобарвна та вологолюбна. Вона налічує понад 200 видів. Назва “айстра” з латині перекладається як “зірка”. Читай про оптимальні терміни висіву насіння айстри на розсаду та ефективні методи догляду за нею у матеріалі.
Є два способи вирощування айстр: посівом у ґрунт і розсадою. Звісно, кожен з методів має свої недоліки й переваги. Розсадний метод дає змогу вирощувати сорти навіть пізнього строку цвітіння і восени зібрати з цих сортів насіння.
Посів на розсаду в кімнатних умовах проводять з кінця березня й до середини квітня.
Вирощування через розсаду забезпечує більш ранні терміни цвітіння. Айстри будуть квітнути вже на початку серпня і милуватимуть око аж до середини жовтня.
Однак айстри, вирощені розсадою, більш уразливі до фузаріозу та інших грибкових хвороб, бо при пересадці рослин відбувається пошкодження кореневої системи, і через ранки на корінні проникають збудники.
Pixabay
У відкритий ґрунт розсаду айстри можна висаджувати вже в середині травня, оскільки рослина холодостійка — не боїться заморозків до -3-4 ° С. Висаджувати розсаду на постійне місце потрібно на добре освітленому та рівному місці. Не варто допускати застою води при поливі або при дощі.
Розсада до посадки на грядки повинна бути з добре розвиненим корінням, а висота стебла становити не менше 10 см. Висаджувати рослини у відкритий ґрунт найкраще ввечері, в борозенки, залиті водою, на віддалі один від одного не менше 20-30 сантиметрів з урахуванням пишності й висоти сорту. Відстань між борозенками залишити до пів метра.
Рослинам необхідні часті розпушування ґрунту. Ґрунт розпушують на невелику глибину, при цьому видаляючи бур’яни.
Твоя праця себе виправдає — різнобарв’я айстр буде довго радувати око.
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