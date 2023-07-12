Тобі допоможуть прості деталі: коли треба прибирати цибулю з городу

Влітку багато овочів і фруктів дають свої плоди, після чого настає момент, коли треба їх збирати. До середини літа цибуля вже починає псуватися, її треба збирати та сушити для зберігання взимку.
Ми розповімо, коли треба прибирати цибулю. Адже якщо зробити це зарано, то цибулини не визріють. Правильно підібрані терміни збирання цибулі є запорукою гарного та тривалого зберігання овочів.
Збирання цибулі починається з кінця липня і може тривати до початку вересня. На терміни збирання впливають:
Але перш ніж почати збирання цибулі, треба звернути увагу на низку важливих факторів. Якщо їх немає, то цибуля ще має побути на городі, адже цибулини не визріли. Але не варто й затягувати з термінами збирання, якщо в кінці літа волога погода. Надлишок вологи може призвести до грибкових хвороб рослини.
День збирання цибулі має бути сонячним, без дощів. Висмикувати цибулю з землі треба руками, по одній голівці. Якщо земля занадто щільна, слід підкопувати кожну цибулину вилами.
Цибулю від землі очищати треба вручну, не можна робити це інструментом або бити цибулини одна об одну.
Цибуля не єдина рослина, яку вже можна прибирати з городу. Раніше ми розповідали, коли та як збирати часник.
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