Тобі допоможуть прості деталі: коли треба прибирати цибулю з городу

Влітку багато овочів і фруктів дають свої плоди, після чого настає момент, коли треба їх збирати. До середини літа цибуля вже починає псуватися, її треба збирати та сушити для зберігання взимку.

Ми розповімо, коли треба прибирати цибулю. Адже якщо зробити це зарано, то цибулини не визріють. Правильно підібрані терміни збирання цибулі є запорукою гарного та тривалого зберігання овочів.

Коли треба прибирати цибулю

Збирання цибулі починається з кінця липня і може тривати до початку вересня. На терміни збирання впливають:

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погода протягом літа;

сорт та вид цибулі;

час посадки — якщо ти рано посадив(-ла) цибулю, її потрібно рано прибирати.

Але перш ніж почати збирання цибулі, треба звернути увагу на низку важливих факторів. Якщо їх немає, то цибуля ще має побути на городі, адже цибулини не визріли. Але не варто й затягувати з термінами збирання, якщо в кінці літа волога погода. Надлишок вологи може призвести до грибкових хвороб рослини.

Змінився колір пера. Листя починає сильно жовтіти або тільки з’являються жовті вкраплення.

Шийка цибулі стає м’якою. Тобто частина цибулини між пером і головкою втрачає пружність.

Через те, що шийка цибулі втратила пружність, листя схиляється до землі.

Варто звернути увагу на розмір цибулини, адже жовте листя та його нахилення може бути ознакою хвороби. Зріла цибулина має відповідати розмірам посадженого сорту.

Покривні лусочки починають лущитися. Зовнішні лусочки підсихають, набувають золотистого, білого або фіолетового відтінку.

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Як збирати цибулю

День збирання цибулі має бути сонячним, без дощів. Висмикувати цибулю з землі треба руками, по одній голівці. Якщо земля занадто щільна, слід підкопувати кожну цибулину вилами.

Цибулю від землі очищати треба вручну, не можна робити це інструментом або бити цибулини одна об одну.

Цибуля не єдина рослина, яку вже можна прибирати з городу. Раніше ми розповідали, коли та як збирати часник.

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