Круті особливості камери та живі субтитри: що нового в iOS 16

Нещодавно відбулася презентація нових iPhone. Також Apple представила кілька оновлень: це iOS 16 Release Candidate та iOS 15.7 beta 1.
Які айфони підтримують іOS 16? Читай про те, що нового в іOS 16 та коли дата її виходу, у нашому матеріалі.
Передфінальна версія iOS 16 майже нічим не відрізняється від попередніх. Найімовірніше, iOS 16 залишиться в такому ж варіанті, який і представила компанія Apple.
Як і було обіцяно, реліз iOS 16 вийде 12 вересня.
Список оновлень, якщо врахувати попередні оновлення iOS, не дуже багатий.
Однак є ймовірність того, що до складу апдейту входить більше можливостей і розширений список новинок нам покажуть уже в понеділок, 12 вересня.
Оновлення iOS 16 можуть дозволити собі власники айфонів, починаючи з восьмої версії. А це:
Якщо підбити підсумки, iOS 16 буде зручнішою за стару версію. Хоча функцій компанія додала не так багато, вони значно полегшують життя.
Наприклад, покращений екран блокування, зручні карти, віджети та поштовий клієнт. Тепер легко можна буде видалити повідомлення після того, як його відправили.
Потрібно розуміти, що компанія Apple показала нам лише релізну версію оновлення iOS 16, тому для того, щоб робити висновки, потрібно дочекатися понеділка.
Нагадаємо, що iOS 16 вийде 12 вересня після 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про найближчі технологічні цілі України та міжнародний Diia Summit з іноземними партнерами.
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