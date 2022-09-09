Круті особливості камери та живі субтитри: що нового в iOS 16

Нещодавно відбулася презентація нових iPhone. Також Apple представила кілька оновлень: це iOS 16 Release Candidate та iOS 15.7 beta 1.

Які айфони підтримують іOS 16? Читай про те, що нового в іOS 16 та коли дата її виходу, у нашому матеріалі.

Коли вийде iOS 16?

Передфінальна версія iOS 16 майже нічим не відрізняється від попередніх. Найімовірніше, iOS 16 залишиться в такому ж варіанті, який і представила компанія Apple.

Як і було обіцяно, реліз iOS 16 вийде 12 вересня.

Що нового в iOS 16

По-перше, саме оновлення важитиме досить багато — понад 5 Гб.

Тебе здивує блокування екрана, яке буде по-новому налаштоване.

У новій версії ти зможеш легко скасувати відправлення повідомлення в iMessage і пошті.

У розділі фотографій видалять фон.

Розробники покращили диктування.

Підтримка цифрових ID у Wallet.

Apple Pay Later (сервіс покупок на виплат).

Оновлений формат відображення карт в Apple Maps.

Цілком новий формат CarPlay.

Обмін фото через iCloud Family Sharing.

Власний обліковий запис для дитини на одному телефоні.

Можна буде горизонтально сканувати Face ID на iPhone 12 та 13.

Нагадування про приймання лікарських засобів.

Розробники додали живі субтитри.

Цікаві фішки камери.

Розширені параметри безпеки.

Список оновлень, якщо врахувати попередні оновлення iOS, не дуже багатий.

Однак є ймовірність того, що до складу апдейту входить більше можливостей і розширений список новинок нам покажуть уже в понеділок, 12 вересня.

На які айфони можна встановити iOS 16

Оновлення iOS 16 можуть дозволити собі власники айфонів, починаючи з восьмої версії. А це:

iPhone 14, Plus

14 Pro

14 Pro Max

iPhone 13

13 mini

13 Pro

13 Pro Max

iPhone 12

12 mini

12 Pro

12 Pro Max

iPhone 11

11 Pro

11 Pro Max

iPhone X, Xr, Xs, Xs Max

iPhone 8, 8 Plus

iPhone SE 2020, SE 2022

Що нового в iOS 16

Якщо підбити підсумки, iOS 16 буде зручнішою за стару версію. Хоча функцій компанія додала не так багато, вони значно полегшують життя.

Наприклад, покращений екран блокування, зручні карти, віджети та поштовий клієнт. Тепер легко можна буде видалити повідомлення після того, як його відправили.

Потрібно розуміти, що компанія Apple показала нам лише релізну версію оновлення iOS 16, тому для того, щоб робити висновки, потрібно дочекатися понеділка.

Нагадаємо, що iOS 16 вийде 12 вересня після 19:00 за київським часом.

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