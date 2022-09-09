Круті особливості камери та живі субтитри: що нового в iOS 16

Анна Голішевська, редакторка сайту 09 Вересня 2022, 16:00
Що нового в iOS 16
Фото: Unsplash

Більше новин
Історія бабуся, яка вижила після обстрілу і сама вибралася з-під завалів
Після обстрілу дивом вижила та самотужки вилізла з-під завалів: історія 85-річної пенсіонерки з Одещини
Усиновлення дітей в Дії
Подати заявку в Дії: відтепер застосунок спрощує процес усиновлення дітей
Що буде, якщо відмовитися від повістки
Що буде, якщо не стати на військовий облік або відмовитися від повістки: яка відповідальність передбачена
Війна в Україні
Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі
Дивитись більше

Відео
0:08:31
Війна в Україні

Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі
0:01:31
Королева Єлизавета ІІ
Монархиня, котра правила сім десятиліть: коротка біографія королеви Єлизавети II
0:04:30
Олексій Ровдо - зброяр з Донеччини, який відновив свій бізнес у Коломиї
Росіяни двічі відібрали бізнес та домівку, але він не здався — зброяр з Донеччини відновлює майстерню ножів
Коли похорон королеви Єлизавети II: як пройде прощання і що буде далі
Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха
Обстріл Харкова 09.09.2022 - що відомо про наслідки атаки
Кровожерливі російські обстріли Харкова — за добу десяток поранених та четверо загиблих
0:06:22
вступ до ЄС
В ЄС на повній швидкості: які вимоги кандидата вже виконала Україна
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 9 вересня
0:03:36
Мобільні медики
Люди потребують ліків та допомоги: як медики рятують життя на деокупованих територіях
0:03:32
Контрнаступ на Херсонщині
Воїни знищують техніку і силу ворога — як українці вітають ЗСУ у звільнених селах
0:06:15
Контрнаступ ЗСУ
Ізюмське угруповання росіян буде відрізане! Мусієнко про контрнаступ на Харківщині
Більше відео
Як і коли треба обрізати виноград восени
Читати далі
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Статеві інфекції
Читати далі
Статеві захворювання: що потрібно знати про ЗПСШ та як уберегтися від інфікування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь