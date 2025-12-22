Груба помилка: географ зрубав дерево, якому було майже 5 тисяч років

Географ Джон Каррі у 1964 році на горі Вілер-Пік у Неваді знайшов дерево, вік якого міг перевищувати чотири тисячі років, а місцеві назвали його Прометеєм.

Однак до сьогоднішнього дня дерево не дожило через помилку цього ж географа — детальніше читай у матеріалі.

Як груба помилка географа лишила нас без Прометея

Як зазначає Служба національних парків США, саме дерево було секторної структури — тобто коріння дерева живило лише ту частину, що розташована безпосередньо над ним. Якщо один корінь вмирає, то відмирає лише та частина дерева, що над ним, а решта — продовжує жити.

Остиста сосна Прометей росла на великій висоті в суворих умовах, що робило її стійкою до часу. Каррі, аспірант, зацікавився цими деревами після статті в National Geographic про сосну Мафусаїл.

Він отримав дозвіл від Лісової служби США на взяття зразків керна для вивчення річних кілець, які могли датувати льодовикові утворення. Під час робіт інструмент зламався в стовбурі Прометея, або, за іншими версіями, був надто коротким для великого дерева. Каррі вирішив зрубати сосну, аби отримати повний поперечний зріз товщиною 30 см.

Підрахунок кілець показав 4862 річні кільця, але з урахуванням суворих умов вік оцінили в 4900 років — на той час Прометей був найстарішим деревом у світі.

Звичайний підхід до відбору кернів з дерева не працював, тому що найдоступніші зразки були надто малими, щоб взяти їх навіть з кількох сторін

— пояснював Каррі в документальному фільмі Nova 2001 року.

Інцидент викликав обурення і призвів до змін: давні дерева тепер захищені, їх вивчають дистанційно, без руйнування. Дослідження після цього виявили ще старіші сосни. В Україні, для порівняння, ростуть дерева віком понад 2000 років, наприклад маслина Геродота в Криму.

