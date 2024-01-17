У рік новий з успіхом у кишені! Місячний календар вдалих днів на січень 2024 року

З настанням Нового 2024 року, ми відкриваємо нову сторінку, сповнену надій та амбіцій. Це час для встановлення нових цілей та звершень, а місячний календар вдалих днів на січень стане ідеальним помічником у всіх починаннях.

Цей календар враховує фази Місяця та допоможе тобі вибрати найкращі дні для реалізації задумів: від початку нових проектів до планування важливих подій.

Фази Місяця у січні 2024

Спадний Місяць: 1-10, 26-31 січня.

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Новий Місяць: 11 січня.

Місяць, що зростає: 12−24 січня.

Повня: 25 січня.

Місячний календар вдалих днів на січень 2024

Вдалі дні: 2, 3, 8, 9, 12, 18, 28 січня.

Невдалі дні: 4, 7, 10, 19, 23 січня.

2 січня

Цей день дуже сильний в енергетичному плані. Він чудово підходить для проведення різних святкувань, мітингів чи зборів. Це гарний день й для купівлі нерухомості або ж зміни місця роботи. Якщо в тебе призначено іспит на 2 січня — він з великою ймовірністю пройде відмінно.

3 січня

3 січня — це гарний день для отримання нових знань та передачі їх іншим. Тож важливо обов’язково приділити час саморозвитку. Окрім того, якщо ти планував(-ла) застілля — цей день відмінно підходить для цього. Вдалим 3 січня буде й для бізнесменів, тож не втрачай свій шанс!

8 січня

Цього дня краще не планувати важливих зустрічей. Натомість проведи цей час з у затишному родинному колі або в компанії близьких друзів.

9 січня

Хороший день для медитативних практик, відпочинку та релаксу. Присвяти цей день собі та роби усе, чого так давно хотів(-ла). Також гарною ідеєю буде позайматися спортом 9 січня, оскільки це принесе тобі здоров’я та радість.

12 січня

Виділи цей день для того, аби спланувати майбутні справи, адже він ідеально підходить для цього заняття. Але починати їх не варто, оскільки це перший місячний день.

18 січня

18 січня — це гарний день для сну, тож дозволь собі поспати зайву годинку. Також якщо ти давно відкладав(-ла) розмову із начальством — саме час це зробити.

28 січня

Гарний день для застілля, відпочинку та проведення часу із друзями та родиною. Цей день дуже сприятливий для одруження та заручин. Якщо ти плануєш презентацію якогось продукту чи реклами, за можливості, сплануй захід саме на 28 січня, адже він неодмінно принесе тобі успіх.

Сподіваємось, місячний календар на січень 2024 допоможе тобі зробити місяць по-справжньому вдалим. Раніше ми розповідали про календар церковних свят на січень 2024.

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