“Збити ракету в домашніх умовах”: як скачати мобільний застосунок, що допоможе нашій ППО

Українська нація — армія воїнів, які готові йти на ворожу техніку з голими руками. Недарма в Google Trends з’являються запити “як збити ракету в домашніх умовах”, а люди готові збирати неймовірні суми лише за добу задля помсти за обстріли цивільних міст.

Назустріч такій ініціативності прийшли українські розробники: Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ повідомило про розробку мобільного застосунку єППО — тепер кожен охочий може допомогти силам протиповітряної оборони нашого неба.

Поки що застосунок доступний для Android, але вже за кілька тижнів користуватися єППО зможуть і власники iOS.

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Для цього необхідно встановити застосунок єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути Тест, щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про помічену загрозу.

В Управлінні стратегічних комунікацій пояснюють: Android-версія застосунку єППО, яку розробила конструкторська група Технарі, уже пройшла верифікацію Google. Застосунок єППО вже доступний на PlayMarket.

Тепер кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба.

Така ініціатива може полегшити роботу наших військових, адже саме від ППО залежить спокій мирного населення. А раніше ми розібрали та пояснили, як працює ізраїльська система ППО та чи можливо такими установками “покрити” всю Україну.

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