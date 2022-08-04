Здоров'я та краса

Для легкого об’єму та чарівної грайливості пасм: топ-5 стрижок на середнє волосся

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 07:00
Зачіски на середнє волосся
Фото: Pexels

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