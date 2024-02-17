Пам’ятай про температуру та кут зрізу: як правильно обрізати грушу навесні

Весна для садівників — час, проведений наодинці з природою. Саме тоді треба активно займатися плодовитими деревами — обрізати їх, удобряти та прищеплювати.
Як обрізати грушу навесні — розповідаємо у матеріалі.
Це дерево гарно росте й без обрізання, однак така маніпуляція зробить урожай щедрішим. Насправді обрізати грушу — доволі просто.
Обрізку груші варто проводити з другого року життя саджанця. Час для цих робіт — рання весна, коли зійшов сніг, але ще не прокинулися бруньки. Температура на вулиці має бути не нижче 5ºС вночі, аби зрізи не замерзли.
Обрізку груші варто проводити з другого року життя саджанця. Час для цих робіт — рання весна, коли зійшов сніг, але ще не прокинулися бруньки. Температура на вулиці має бути не нижче 5ºС вночі, аби зрізи не замерзли.
Обрізають грушу передусім для розрідження крони. Але є й інші основні причини:
Якщо не обрізати грушу щороку, в неї знизиться плодовитість.
Якщо ти садиш саджанець груші першого року життя, його потрібно вкоротити до висоти 60 сантиметрів. Якщо саджанець має вже два роки й на ньому є три – п’ять гілок, їх треба вкоротити разом із верхівкою на чверть, перед бруньками.
Обрізка в обох випадках викличе розгалуження, з якого згодом виростатимуть нові гілочки.
Обрізка в обох випадках викличе розгалуження, з якого згодом виростатимуть нові гілочки.
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Наступного року гілки другого ярусу треба вкоротити на п’ять – шість сантиметрів, а першого — на чотири – п’ять, щоб нижні виявилися трохи довшими. Верхівку зріж на 25 сантиметри. Також варто обрізати ті гілки, які не дають плоди.
Головне завдання обрізки груші — санітарне та плодове. На дереві має бути до п’яти великих гілок, які дають ще розгалуження та плоди. Також важливо пам’ятати, що зрізи мають бути під кутом 45º.
Головне завдання обрізки груші — санітарне та плодове. На дереві має бути до п’яти великих гілок, які дають ще розгалуження та плоди. Також важливо пам’ятати, що зрізи мають бути під кутом 45º.
Одне з важливих правил обрізки: процедуру варто проводити добре нагостреним інструментом, інакше постраждає кора, дерево почне хворіти. Після обрізання місця спилювання треба змастити садовим варом, попередньо розігрівши його на водяній бані.
А ось як обрізати персик весною, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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