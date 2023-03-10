Для здоров’я і плодючості: чим обробляти дерева навесні і коли можна починати обприскування

Турбота про сад є важливою складовою його плодючості і краси. З приходом сонця і тепла все живе прокидається, в тому числі й шкідники, які можуть насідати на деревах та псувати їх. Читай у нашому матеріалі, чим обробляти дерева навесні, коли це робити і чим.

Коли потрібно обробляти дерева навесні

Навесні необхідно обприскувати дерева від шкідників та збудників хвороб, адже за зиму їх могло накопичитися багато. Найбільш сприятливим часом для обприскування дерев є кінець квітня — початок травня.

У цей час деревам уже не загрожують заморозки і ще не ростуть плоди. Коли на деревах розпускається листя та квіти, потрібно починати обробку від шкідників. Для обприскування найкраще дочекатися теплої погоди без вітру та дощів.

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Обприскування найбільше потребують такі дерева:

Фруктові — яблуні, груші, вишні, черешні, абрикоси, персики тощо. Декоративні — клени, ялини, туї, кущі. Листопадні дерева — дуби, ясени, берези тощо.

Обприскування дерев забезпечує не лише захист від шкідників і хвороб, а ще й збільшує їх плодючість, зберігає від впливу навколишнього середовища.

Як правильно обробляти дерева

Спершу необхідно визначити, які дерева і чим ти хочеш обробити. Підготувати засоби для обприскування дерев можна самостійно. Якщо ти побачив(-ла) в саду шкідників, підбери засіб саме проти цього виду.

Дочекайся сонячної і теплої погоди. Дуже важливо, щоб обприскування не змило дощем. Адже тоді не буде жодного ефекту і доведеться все робити наново.

Придбай або зроби розчин самостійно та перелий його в обприскувач. Почни обробляти дерева засобом від кори до листя, якщо є зелені плоди, їх також можна обробити.

Не забудь про захисний одяг. Адже хімікати можуть потрапити в дихальні шляхи. Для захисту надягни костюм, маску та рукавички. А після обприскування випери одяг та сходи в душ.

Чим обробляти дерева навесні

Якщо ти хочеш захистити дерева від шкідників, використай один із цих обприскувачів:

Бордоська суміш. Природний і дуже ефективний засіб, який захищає дерева від хвороб і шкідників. Змішай 100 г купрум-сульфату та 100 г вапна в 10 л води. Обприскай дерева. Для боротьби зі шкідниками ти можеш використати хімічні засоби перметрин, малатіон або карбарил. Вони продаються в магазинах для саду та городу. Якщо на деревах помітні грибкові захворювання, їх можна обприскати фунгіцидами. Серед спеціальних препаратів є манкоцеб або фенбуконазол. Якщо ти хочеш обприскати дерева органічними речовинами, для цього добре підійде відвар часнику або перцю. Вони добре борються зі шкідниками та захищають дерева. Приготувати такі відвари доволі просто і недорого в домашніх умовах.

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