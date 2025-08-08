Святкувати, а не байдикувати: коли відзначають Горіховий Спас та що не можна робити

Цього року українця максимально об’єдналися та почали вивчати історію й культуру своїх предків. Чимало знань про наших пращурів можуть розповісти й традиції святкування церковних свят таких як, наприклад, Горіховий Спас.

Тяжко уявити? А якщо спробувати дослідити та перейняти колись забуті звичаї? Наприклад, можна спробувати почати готуватись до зими саме 16 серпня, коли святкують Горіховий Спас. Саме так робили наші пращури на це свято. За старим календарем цей день відзначають 29 серпня.

Крім того, можна перевірити, наскільки добре працюють прикмети українців, які жили тут до нас ще сотні років тому. Якщо хочеш провести подібний експеримент, або ж просто традиційно відсвяткувати церковне свято, тоді читай нижче про прикмети та заборони на Горіховий Спас.

Історія святкування Горіхового Спасу

Також свято називають днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. За повір’ям, тяжко хворий король Абсгар відправив свого художника до Ісуса, щоб попросити його прийти та вилікувати можновладця.

У разі, якщо це було неможливо, митець міг намалювати Ісуса. Однак його обличчя сяяло, а риси на полотні розпливались.

Тоді за одним з варіантів повір’я Ісус витер обличчя рушником, на якому з’явився його нерукотворний лик. За іншою версією він приклав обличчя просто до полотна. Після того, як король отримав зображення святого, він вилікувався.

16 серпня обрано як день, коли цей образ було перенесено з міста Едеси, куди його привезли для короля Абсгара, до Константинополя.

Читати на тему Коли святять мед на Спаса 2025 та що ще варто покласти у святковий кошик Медовий Спас: що класти у кошик до церкви і коли освячують мед.

У слов’ян назва Горіховий Спас виникла завдяки народу, який у цей день починав збирати щойно дозрілі лісні горіхи та освячувати їх у церкві. Хлібним Спасом свято називають через звичку людей випікати в цю дату хліб.

Які існують прикмети на Горіховий Спас

Частина прикмет на Горіховий Спас пов’язана з погодними умовами. Так, наприклад, якщо у цей день журавлі почали відлітати на південь, то це означає, що свято Покрова 1 жовтня буде морозним. А ось якщо почався дощ з грозою, то вся осінь буде здебільшого теплою.

Також існували прикмети й щодо майбутнього урожаю. Якщо цього року вдасться зібрати багато горіхів, то у наступному буде чимало хліба.

Крім того, за допомогою горіхів можна спробувати передбачити свою долю. Все досить просто — яким буде його смак, таким буде і наступний рік.

Стиглий горіх віщує прихід великого кохання, нестиглий передбачає важливі новини, гіркий свідчить про майбутні проблеми, а гнилий веде до біди. Якщо вдасться знайти подвійний горіх — чекай фінансового благополуччя.

Що потрібно робити на Горіховий спас

На Горіховий спас бажано готувати випічку, зокрема пироги з горіхами та хліб. Також у це свято можна придбати полотно та рушник, а також сходити до церкви та посвятити там гостинці, зокрема горішки.

Заборон на Горіховий Спас не так багато, як у попередні два Спаси. Однак дотримуватись їх буде навіть цікаво, оскільки потрібно не сваритися, не лихословити, не байдикувати, не лінуватися та не відмовляти в допомозі нужденним.

А щоб дізнатись, які ще особливі дні чекають на тебе цього місяця, дивись нові дати святкування для вірян у церковному календарі серпня на 2025 рік.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!