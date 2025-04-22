Місячний календар вдалих днів на квітень 2025: які дати принесуть успіх

Фото Pexels Наше життя сповнене несподіванок, але є одна сила, яка впливає на нас постійно — Місяць. Чи траплялося тобі відчувати раптову втому, дратівливість або, навпаки, приплив енергії без причини? Це може бути пов’язано з фазами Місяця. Відомо, що у деякі дні підвищується ризик конфліктів, тоді як інші — ідеальні для нових починань. Тож як правильно використати енергію Місяця у квітні 2025 року, читай просто зараз! Фази Місяця у квітні 2025 1-12 квітня — Місяць росте. 13 квітня — Повня. 14-26 квітня — Місяць спадає. 27 квітня — Молодик. 28-30 квітня — Місяць знову росте. Вплив фаз Місяця на життя Повня — це найпотужніший період місяця. В цей день емоції можуть зашкалювати, люди стають імпульсивнішими, а ризик конфліктів зростає. Водночас це час натхнення, тому творчі особистості можуть отримати несподівані ідеї. Важливо контролювати свої емоції, уникати перевантажень і не ухвалювати важливих рішень. Молодик — символ оновлення. Це чудовий момент, щоб почати новий проект, відмовитися від шкідливих звичок або поставити перед собою великі цілі. Вважається, що думки, сформовані цього дня, мають особливу силу — тому, краще налаштовувати себе на позитив. Місяць, що зростає — період активності та розвитку. Гарний час для навчання, інвестицій, саморозвитку та занять спортом. Всі справи, розпочаті зараз, мають більше шансів на успіх. Місяць, що спадає — період очищення та аналізу. Час підходить для завершення проектів, генерального прибирання та відпочинку. Організм у цей період краще позбавляється токсинів, тож це гарний момент для детокс-програм. Читати на тему Місячний календар вдалих днів на березень 2025: коли все виходить легко Розповідаємо про вдалі та несприятливі дні березня 2025 та як, враховуючи їх, планувати справи. Місячний календар вдалих днів на квітень 2025 4, 8, 9, 20 квітня — ідеальні для важливих рішень, фінансових операцій та нових починань. 1, 3, 10, 13, 22, 30 квітня — в ці дати варто бути обережнішими, уникати конфліктів і не приймати імпульсивних рішень. Нехай квітень 2025 року принесе тобі лише хороші події! Раніше ми розповідали про сприятливі дні для посадки городу в Україні.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Місячний календар Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter