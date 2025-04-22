Місячний календар вдалих днів на квітень 2025: які дати принесуть успіх

Наше життя сповнене несподіванок, але є одна сила, яка впливає на нас постійно — Місяць. Чи траплялося тобі відчувати раптову втому, дратівливість або, навпаки, приплив енергії без причини? Це може бути пов’язано з фазами Місяця.

Відомо, що у деякі дні підвищується ризик конфліктів, тоді як інші — ідеальні для нових починань. Тож як правильно використати енергію Місяця у квітні 2025 року, читай просто зараз!

Фази Місяця у квітні 2025

1-12 квітня — Місяць росте.

13 квітня — Повня.

14-26 квітня — Місяць спадає.

27 квітня — Молодик.

28-30 квітня — Місяць знову росте.

Вплив фаз Місяця на життя

Повня — це найпотужніший період місяця. В цей день емоції можуть зашкалювати, люди стають імпульсивнішими, а ризик конфліктів зростає. Водночас це час натхнення, тому творчі особистості можуть отримати несподівані ідеї. Важливо контролювати свої емоції, уникати перевантажень і не ухвалювати важливих рішень.

Молодик — символ оновлення. Це чудовий момент, щоб почати новий проект, відмовитися від шкідливих звичок або поставити перед собою великі цілі. Вважається, що думки, сформовані цього дня, мають особливу силу — тому, краще налаштовувати себе на позитив.

Місяць, що зростає — період активності та розвитку. Гарний час для навчання, інвестицій, саморозвитку та занять спортом. Всі справи, розпочаті зараз, мають більше шансів на успіх.

Місяць, що спадає — період очищення та аналізу. Час підходить для завершення проектів, генерального прибирання та відпочинку. Організм у цей період краще позбавляється токсинів, тож це гарний момент для детокс-програм.

Місячний календар вдалих днів на квітень 2025

4, 8, 9, 20 квітня — ідеальні для важливих рішень, фінансових операцій та нових починань.

1, 3, 10, 13, 22, 30 квітня — в ці дати варто бути обережнішими, уникати конфліктів і не приймати імпульсивних рішень.

Нехай квітень 2025 року принесе тобі лише хороші події!

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для посадки городу в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.