Погода в Івано-Франківську в лютому 2026: сніг, морози та довга відлига

В останні роки ми звикли до майже європейської теплої та вологої погоди, але нинішня холодна, сніжна зима ніби повернулася з забуття.

Чи буде суворим в Івано-Франківську лютий 2026, чи затримаються сильні морози, ожеледь та сніг — прогноз погоди читай у нашому матеріалі.

Погода в лютому 2026 в Івано-Франківську: перша декада, з 01.02 по 10.02

Лютий 2026 в Івано-Франківську розпочнеться справжньою холоднечею: перші дні місяця принесуть денні температури близько -11°, а вночі термометри опускатимуться аж до -20°.

З 4 по 8 число очікуються снігопади, особливо сильні 4, 6 та 8 числа.

Початок місяця обіцяє бути сонячним, але потім небо все частіше буде хмуритися, помітні морози триматимуться здебільшого вночі, вдень усього мінус 1°-3° градуси.

Погода в Івано-Франківську в лютому 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

Середина місяця принесе зміни в настрої погоди. Денна температура підніметься до плюсових показників, а вночі вже буде лише трохи нижче нуля.

Невеликі опади 11 та 14 лютого більше нагадуватимуть дощі, ніж вже звичний нам зимовий сніг. Сонячні дні стануть частішими, 13, 17 числа очікується ясна погода.

Читати на тему Погода в лютому 2026 в Україні: сильні морози та рання весна в останній місяць зими Що нас чекатиме останнього місяця зими?

Прогноз погоди в лютому 2026 в Івано-Франківську: третя декада, з 21.02 по 28.02

До кінця місяця погода в Івано-Франківську остаточно налаштується на весняний лад. Денні температури вже впевнено триматимуться в плюсових межах, а нічні морози практично зникають.

Їх змінить прохолодне повітря, яке принесе відчуття тепла, що наближається. Опадів майже не буде, лише кілька днів небо хмаритиметься, але сонячні проблиски радуватимуть майже щодня.

Звертаємо увагу, що даний прогноз погоди є довгостроковим і враховує погодні тенденції минулих років.

Зазвичай найбільш точною буває синоптична інформація, яка прогнозує погоду на 5-7 наступних діб.

Читай також: погода в Києві в лютому 2026 — чи будуть сильні морози в останній місяць зими.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!