Прогноз погоди на тиждень: чи відвідає Україну тепло і сонце

Протягом найближчих трьох днів погода в Україні буде різноманітною щодо опадів, але температура залишатиметься відносно стабільною по всій території. Читай у матеріалі, яка буде погода на тиждень 6-13 жовтня та чого очікувати від прогнозу.

Погода в Україні на тиждень 6-13 жовтня: прогноз синоптикині

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла Фактам детальний прогноз погоди на наступні сім днів.

З вівторка, а саме 7 жовтня, значних змін у погоді не передбачається. 7 жовтня невеликі дощі пройдуть у західних та північних областях, 8 числа — у північно-східних, центральних та південних. На інших територіях опадів не буде. Температура стабільна, без заморозків: вночі прогнозується +4…+10°C, тоді як вдень — +9…+15°C.

9-10 жовтня дощі очікуються в центральних, східних областях та на півдні, але 11-13 числа в більшості регіонів погода на тиждень буде без опадів. Температура вночі буде у діапазоні від +4°C до 12°C, а вдень — від +11°C до +17°C.

Загальна тенденція погоди на тиждень — легке потепління, особливо на півдні та сході, що нівелює ризик заморозків завдяки хмарності та дощам. Регіональні відмінності помітні: південь і схід тепліші, Карпати холодніші з можливим снігом.

Загалом, погода комфортна для осені, без різких коливань, що може бути сприятливим для сільського господарства, але вимагає обережності через можливі зливи в південних областях.

