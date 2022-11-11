Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята

Багато людей вважають, що до Нового року ще далеко і думати про свято під час війни безглуздо. Але саме цієї ночі можна загадати те саме бажання, про яке вже багато місяців мріють українці.

Скільки днів до Нового року залишилося і що треба встигнути до цього часу — читай у матеріалі.

Скільки днів до Нового року

Для того щоб правильно вибудувати плани на час 2022, що залишився, потрібно знати, скільки днів залишилося до Нового року.

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Скільки лишилося до Нового року? Свято настане за 51 день.

Найкраще вже зараз думати про те, як ти проведеш новорічні свята. Особливо, коли Православна церква дозволила проводити церковні різдвяні богослужіння 25 грудня.

У багатьох виникає питання: чи готові самі українці згодом перейти на святкування Різдва саме напередодні Нового року, чи все ж таки залишиться традиція вибирати між двома датами.

Подумай про те, де можна купити подарунки за нормальною ціною.

Адже за місяць розпочнеться розпал сезону різдвяних розпродажів.

Скільки днів до Нового року 2023 і що потрібно встигнути зробити

Скласти список того, що давно мріяв(-ла) зробити, але ніяк не наважувався(-лась). Під час війни складно планувати та думати про майбутнє. Але постарайся продумати, які речі, курси чи тренування зроблять тебе кращим. Для цього не потрібно багато грошей: безкоштовні тренування на свіжому повітрі, курси першої медичної допомоги, заняття з психологом, англійська на YouTube тощо. Скласти перелік подарунків. Кому, що і коли дарувати. Задонатити на армію. Пам’ятай про те, що саме зараз ЗСУ захищають та відвойовують території України. Їм потрібні медикаменти та різноманітні речі для того, щоб утеплитися та підготуватися до морозів. Скласти список людей, із ким би хотілося зустріти Новий рік. Скласти святкове меню. Запастися їжею та медикаментами. Придумати, де взяти гроші на генератор або інший пристрій, щоб мати світло і тепло в будинку. Натякнути другові про подарунок на Новий рік. Наприклад, ніколи не буде зайвим повербанк. Закупитись до свята. Вигадати розваги на новорічну ніч. Пам’ятай, що запуск салютів у наш час — не найкраща ідея.

Відлік до Нового року: канікули

Будь готовим(-ою) до того, що потрібно поступово будувати плани на канікули, якщо є діти.

Можна за вечерею обговорити, хто і чим хотів би зайнятися на святах.

Можна обійтися без подорожей та дорогих розваг.

Наприклад, влаштувати походи, прогулянки або тиждень переглядів різдвяних фільмів зі смачними тортиками, салатами та закусками.

Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Читай, яким буде Новий рік у Києві.

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