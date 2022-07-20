Медовий, Яблучний, Горіховий: коли відзначають Спаси 2022 та традиції їх святкування

Влітку християни східного обряду відзначають кілька важливих церковних свят. Вже була Трійця, Петра та Павла, а у серпні відзначають три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий.

Коли Медовий Спас 2022

Перший Спас святкують 14 серпня. Він називається Медовий чи Маковія. Адже раніше вважалося, що саме у цей період вже можна починати збирати мед. Але їсти його можна лише після освячення у церкві.

А друга назва Маковія пов’язана з тим, що в цей час люди збирали врожай маку на полях.

Що роблять на Медовий Спас

На це свято заведено пекти пироги з маком, збирати польові квіти й робити з них букети, щоб освятити в церкві. Тоді ці букети стають оберегами та захищають мешканців будинку від усього поганого.

Коли Яблучний Спас 2022

Другий Спас — Яблучний святкують за п’ять днів, 19 серпня. Цьогоріч на цю дату припадає також Преображення Господнє.

Раніше після Яблучного Спасу люди збирали яблука, груші та інші фрукти, але їсти їх можна було після освячення в церкві.

Що роблять на Яблучний Спас

На це свято заведено пекти пироги з яблуками, а також варити компоти із фруктів. Нести до церкви, щоб освятити, можна не лише яблука, а й горіхи, мед, цілющі трави та овочі.

Коли Горіховий Спас 2022

У кінці серпня святкують третій Спас — Горіховий. Його також називають Хлібний Спас, Малий Спас, Холодний Спас.

У цей період вже збирають горіхи, починають сіяти озимину й готуватися до осені.

Що роблять на Горіховий Спас

На це свято також можна пекти пироги, але з горіхами. Їх також потрібно освятити в церкві та почастувати інших, бажаючи їм щастя й добробуту.

Існує повір’я, що на людину, яка знайде або випадково купить подвійний горіх, чекає успіх і фінансове благополуччя в наступному році.

А поки ще не закінчився другий місяць літа, пропонуємо тобі дізнатися про церковні свята у липні.

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