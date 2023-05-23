Трійця 2023: привітання з Зеленими святами в яскравих картинках

Трійця є одним з 12 найважливіших свят усіх християн. Цьогоріч християни східного обряду відзначатимуть Зелені свята 4 червня. Тож не забудь привітати рідних із цим святом.

Під час війни нам як ніколи не вистачає позитивних емоцій. Чому б не зробити свій день трохи світлішим та приємнішим? Якщо не маєш змоги привітати особисто, скористайся листівками від команди Вікна-новини.

Привітання з Трійцею у картинках

Вікна підготували для тебе ексклюзивні картинки з Трійцею, щоб ти міг (могла) привітати рідних та друзів із цим святом. Обирай, яка тобі до смаку.

Християни вірять, що святкування Трійці за усіма звичаями запрошує у дім злагоду та добробут. У цей день заведено ходити до церкви на божественну літургію чи вечірню службу.

Також оселю прикрашають освяченими гілочками берези та різноманітною зеленню.

Православні християни вбираються у зелене, а після церковних обрядів печуть короваї, якими пригощають родину та друзів.

Раніше ми розповідали, які ще будуть церковні свята у червні 2023.

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