Можна сховати куртки? Якою буде погода на тиждень — прогноз Миколи Луценка

Цьогорічний травень не з весняним характером — на вулиці то сніжить, то дощить, а тепло проривається короткими періодами. Та цього тижня є надія на потепління. Якою буде погода на тиждень та чи ховати парасольки — розповів в ефірі телемарафону синоптик Микола Луценко.

Погода на тиждень 19-25 травня: прогнози від синоптиків

Синоптик заспокоює, що більше в Україні не очікуються заморозки та приморозки, які так лякали аграріїв. 19-20 травня на Заході можливі дощі, температура вночі +6…+8°C, вдень — +16…+18°C.

На Півночі денна температура сягатиме максимум +8…+9°C вночі, а вдень буде +18….+20°C.

— Найтепліше буде у східних областях, там переважно без опадів, вночі +10…+12°C, навіть +13°C, а вдень уже +20…+22°C. Тобто на Сході у нас уже астрономічне літо, тому що астрономічне літо настає, коли середня добова температура +15 і більше, — каже Микола Луценко.

На Півдні температура вночі триматиметься на рівні +10…+14°C, а в день +23…+24°C, без опадів. Що стосується столиці, то у Києві поки що можливий дощ. Температура вночі буде всього +6…+8°C, а в день +16…+18°C.

Начальниця відділу метеорологічного прогнозування Наталія Голеня розповіла Фактам ICTV, що з понеділка ситуація з погодою поліпшиться, оскільки основні циклони залишать територію України й буде більше сонця.

— Тому температурні максимуми перейдуть в діапазон від +12 до +19°C, на Півдні та Сході до +20…+23°C. В окремі дні, наприклад, 21 травня, в більшості областях температурний фон може бути +20…+22°C. Проте дощі вдень будуть, але вони матимуть короткочасний характер.

Погода в Києві на тиждень тішитиме потеплінням. Цього тижня буде більше сонця, тому температурні максимуми будуть вже вищі — в межах від +14°C до +18°C. З 21 травня й аж до кінця тижня температура підвищиться до +20…+22°C.

Також ми розповідали, якою буде погода на червень в Україні.

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