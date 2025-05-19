Можна сховати куртки? Якою буде погода на тиждень — прогноз Миколи Луценка

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Травня 2025, 14:00
погода на тиждень 19-25 травня
Фото Unsplash
з Днем банківського працівника
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