Порятунок городу без хімікатів! Чим засіяти ділянку від бур’яну

Мати дачну ділянку чи город — означає завжди мати роботу. Адже поруч з постійним доглядом за рослинами чи врожаєм доводиться боротися з бур’янами.
Робити це можна різними способами, наприклад, постійно прополюючи бур’ян з уражених ділянок. Та такий спосіб ефективний лише до початку цвітіння. Також можна скористатися хімікатами.
Втім, найкращим методом є вирощування культур, які пригнічують зростання бур’янів і водночас покращують родючість ґрунту — сидератами. Читай, чим засадити ділянку, щоб на ній більше не з’являвся бур’ян.
Сидерати — зелене добриво, яке скошують після короткого періоду зростання, заповнюють ним компостні ями та мульчують ґрунт. Після скошення сидератів навіть не треба викопувати коріння — воно поступово перегниває й удобрює землю.
Сидерати поступово набувають великої популярності серед городників. Усе завдяки своїм корисним властивостям та доступності, та це не єдині їхні переваги. Зокрема:
Сидератом може бути будь-яка однорічна рослина з сильною кореневою системою. Її гілляста структура здатна легко пробити ущільнений ґрунт, що зробить його більш пухким і родючим. Є бобові, хрестоцвітні та злакові групи сидератів.
Їх можна сіяти майже весь сезон. Однак як попередники для споріднених рослин вони не підійдуть.
Найбільш невибагливі сидерати — бобові. Вони витримують невеликі заморозки, а сходити починають уже за температури 3 °С. Це дає змогу використовувати їх практично в будь-якому кліматичному поясі.
Крім харчових бобів — квасолі та сочевиці — активно використовують численні види кормових (люцерна, конюшина) та декоративних (запашний горошок, акація).
Завдяки бактеріям-азотфіксаторам, які живуть на кореневій системі бобових, ґрунт після них збагачується азотом у доступній для рослин та дерев формі.
Завдяки бактеріям-азотфіксаторам, які живуть на кореневій системі бобових, ґрунт після них збагачується азотом у доступній для рослин та дерев формі.
Часто сидерати використовуються для закислених ґрунтів, оскільки нормалізують їх рівень кислотності. Також вони добре борються з бур’янами.
На болотистих чи глинистих ґрунтах рекомендується висаджувати кормові боби. Вони є чудовими сидератами завдяки своїм особливостям:
Це велика рослина-сидерат з потужним корінням, яке сягає глибоко в ґрунт. Буркун добре витримує заморозки та посуху, покращує ґрунтову структуру солончаків.
Його можна використовувати у боротьбі з дротяником та іншими шкідниками. Буркун зазвичай висаджують наприкінці літа і залишають на зиму. Навесні знову виростає зелена маса, яку слід зрізати до цвітіння.
Еспарцет підходить для всіх типів ґрунтів та може бути джерелом зелених добрив кілька років. Та це не всі унікальні сидеральні характеристики еспарцета:
Рослини з цього сімейства відрізняються невибагливістю та життєстійкістю. Крім того, вони чудово допомагають від бур’яну, їхні кореневі виділення відлякують багатьох шкідників та пригнічують збудників фітофторозу.
Найкращим представником хрестоцвітого сидерата є гірчиця біла — однорічна трав’яниста рослина сімейства хрестоцвітих. Основні плюси білої гірчиці такі:
Після гірчиці найкраще висаджувати помідори, огірки, картоплю. Також поряд з нею комфортно почуватимуться квасоля та виноград.
Прекрасними сидератами є злакові. Вони ефективно очищають ділянку від бур’янів та удобрюють її.
Його зелені паростки дуже корисні для організму. Овес збагачує ґрунт калієм у доступній для рослин формі, тому після нього добре почуваються помідори, перець і баклажани.
Однак жито гнітюче діє на інші культури, тому поряд з нею не варто висаджувати городні рослини. Зазвичай зелену масу зрізають наприкінці весни, перед посадкою овочів.
Також гречка добре пристосована до будь-яких ґрунтів і не залишає в них хімічних сполук, що пригнічують зростання інших культур, навпаки, збагачує ґрунт фосфором та калієм.
Ефективною рослина буде й у боротьбі проти багаторічних бур’янів, таких як пирій. Часто нею засаджують ствольні круги навколо дерев у садах. Сіяти гречку можна, коли ґрунт достатньо прогріється.
Засівати ділянку можна практично у будь-який час: влітку, восени чи ранньою весною. Рослина чинить фітосанітарний вплив на нематоду та різних збудників хвороб. Після її посівів добре ростуть практично всі культури.
Амарант невибагливий, приживається на солоних і на кислих ґрунтах, не боїться посухи. Завдяки довгим двометровим корінням покращує структуру ґрунту та підвищує його родючість. Рослина стійка до хвороб і має фітосанітарні властивості.
Вона належить до лікарських рослин, які мають оздоровчий вплив і на ґрунт. Її висаджують до кінця серпня і скошують восени зелену масу, що утворилася. Крім того, календулу використовують для боротьби з колорадським жуком.
А чим удобрювати город навесні та як це зробити правильно, ми розповіли у матеріалі.
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