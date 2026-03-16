Чи потрібно замочувати насіння помідорів перед посадкою і якими розчинами прискорити схожість

Щоб отримати здорові й сильні сходи помідорів, краще замочувати насінини перед посадкою. Так ти не лише перевіриш їхню схожість, а й активізуєш ріст, краще підготуєш до посіву.

Навіщо замочувати насіння томатів перед посадкою у воді та знезаражуючих розчинах – читай у матеріалі.

Як правильно замочувати насіння помідорів у воді перед посадкою

Насіння помідорів зазвичай замочують у чистій воді на 1,5-2 години: цього часу цілком достатньо, щоб воно набрало вологи, розбухло та прокинулося.

Воду беруть кімнатної температури — найкраще відстояну або фільтровану. Холодна вода сповільнить проростання, а надто гаряча може пошкодити.

Насінини помідорів поміщають у невелику скляну або керамічну ємність так, щоб воно було повністю занурене у воду.

Або ж є інший спосіб: насіння тонким шаром укладають на вату, м’яку тканину чи марлю і зволожують за допомогою пульверизатора.

Після цього його варто обережно промокнути тканиною або серветкою, щоб прибрати зайву вологу — надлишок води може призвести до загнивання, тому важливо просушити.

У чому замочити насіння помідорів перед посадкою для знезараження

Крім звичайної води, насінини помідорів можна замочити для знезараження, щоб захистити майбутні рослини від бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій.

Для цього підходять препарати на основі хлоргексидину або перманганату калію.

Насіння в хлоргексидині тримають приблизно п’ять хвилин, після чого протирають марлею й залишають у сухому місці.

Якщо використовуєш марганцівку, то потрібен концентрований розчин темно-фіолетового кольору; насіння витримують у ньому 15-20 хвилин, це допомагає знищити збудників хвороб.

Також ефективним є підігрітий до 38-45°C 2-3% розчин перекису водню, у якому насінини витримують близько 20 хвилин.

Як замочити насіння помідорів для прискорення росту

Щоб прискорити проростання та стимулювати сильні сходи, можна використовувати біостимулятори. Приміром, розчини Епіну, Циркону, бурштинової кислоти. Вони насичують насінини корисними речовинами, покращують проростання та роблять рослини витривалішими.

Насіння замочують у таких розчинах зазвичай на 6-8 годин, дотримуючись пропорцій: на літр води 200 мл розведеного за інструкцією препарату.

При такій стимуляції насінини проростають швидше, дають сильніший і здоровіший паросток, а це в майбутньому добре впливатиме на врожай.

Читай також посівний календар на 2026 рік і дізнавайся точні дати, коли найкраще садити городину та квіти.

