Чи треба білити дерева: боремося з радянськими міфами та шкідниками рослин

В українському суспільстві завжди знайдеться тема для дискусії, адже ми такі різні, такі багатогранні та ще й вміємо наполегливо відстоювати свої переконання. Та ось таке питання як навіщо білити дерева, насправді оповите суперечками не лише серед українців, але й інших народів світу. Тож чи варто білити дерева — розберемося далі разом.

Попри те, що українські міста часто рясніють ще білими ніжками дерев навесні, насправді ж така практика досить застаріла й може вважатися пережитком радянського минулого.

По-перше, у ті часи вона візуально давала відчуття порядку, тому всі ділянки поряд з державними та військовими установами були наповнені побіленими деревами.

По-друге, раніше така практика вважалась дієвою. Проте за стільки років вона так і не дістала ґрунтовного підтвердження. А ось те, що за великої концентрації вапна, суміш для побілки може практично спалити кору дерева навесні, досить легко перевірити. Хоча з наслідками й доведеться зрештою довго боротись.

Також раніше фахівці Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України пояснювали, що вапно має агресивну дію на дерево, а тому у великій концентрації воно може завдати опіків і пошкодити кору рослин. Після цього дерева можуть часто хворіти.

Якщо до розчину ще й додають мідний купорос, то може виникнути перенасичення ґрунту міддю.

І це спростовує один із міфів про користь побілки, про які розповів на своїй сторінці в Instagram вільний фермер Марк. Чоловік пояснює, що насправді побілка дерев перешкоджає газообміну, порушує баланс вологи, не пропускає світло.

Через це навесні дерева погано прокидаються, відстають у розвитку.

Другий міф, про який розповідає вільний фермер — це краса побілки. І його спростувати можна дуже легко: для цього варто лише подивитись на дерева з та без білої суміші на стовбурі. Тоді вибір стає очевидним.

Дерева гарні й без вапна. У світі здебільшого дерева не білять. Так само як і не кронують, — пише вільний фермер Марк.

Крім того, у квітні 2019 року заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе писав на Урядовому порталі, що естетика побілки дерев у містах — дуже суперечлива.

Чорно-білі дерева у 21 столітті — дуже суперечлива естетика і сумнівна користь. А білі бордюри — відвертий несмак. Крім цього, на таке біління ще й витрачаються кошти.

Натомість політик пропонував звернути увагу на закордонну практику благоустрою. Наприклад, робити частіше розмітку на проїзній частині доріг та розв’язати проблему зі збором сміття в населених пунктах.

До того ж білити декоративні дерева та бордюри в Україні заборонено ще з 2006 року наказом Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Зокрема, йдеться про побілку лип, кленів, тополь та інших дерева, які ростуть уздовж доріг в українських населених пунктах.

Тоді виникає питання, а як тоді бути з побілкою фруктових дерев? Їх білити у своєму господарстві не заборонено. Тут часто думки розділяються, і різні господарі та господині надають перевагу своїм улюбленим методам. Проте питання користі побілки дерев буде більше ставитись під сумнів, ніж використання альтернативних способів.

Як пишуть фахівці Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України, наприклад, білити вапном можна лише плодові дерева в садах. Та якщо не дотриматись низки чітких вимог, може бути більше шкоди, ніж користі. Крім того, найкраще це робити тоді не навесні, а в грудні, щоб з настанням морозів дерево було захищене й від прямих променів сонця, і від шкідників.

Фермер Марк пояснює, що все одно в боротьбі зі шкідниками вапно не буде достатньо ефективним. На думку фермера, їх може побороти лише купорос, або ж спеціальні препарати.

Тож найкраще, що ти можеш для свого фруктового саду — це регулярно його доглядати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!