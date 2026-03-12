Як правильно гасити вапно: пропорції, правила безпеки та поради для побілки дерев

Побілка дерев в саду вапном — давній ефективний спосіб захищати дерева від багатьох проблем. По-перше, вапно перешкоджає проникненню шкідників і хвороб під кору. По-друге, побілка захищає дерева від сонячних опіків, а вкрита нею кора стає несмачною для гризунів.
Але для обробки дерев використовують виключно так зване гашене вапно. Як його приготувати і в якій пропорції розводити — у матеріалі.
Чому потрібно гасити вапно і як підготуватися до процесу
В продаж надходить негашене вапно, яке може довго зберігатися. Але для обробки дерев його потрібно погасити. Більше того: найкраще користуватися свіжоприготованою сумішшю, адже гашене вапно перетворюється на карбонат кальцію, тобто на звичайний мел.
Погасити його нескладно, але важливо дотримуватися правил безпеки. Негашене вапно при контакті з водою виділяє багато тепла, тому воно може обпекти шкіру, очі та горло.
Тому гасити його варто на свіжому повітрі або у добре провітрюваному місці, краще за безвітряної погоди.
Перед роботою треба одягти щільний одяг, гумові рукавички, окуляри і (бажано) респіратор.
Для гасіння потрібна велика місткість, заповнена не більше ніж на дві третини об’єму. Краще використовувати металеву або капронову тару, бо пластик може розплавитися.
Також потрібна довга дерев’яна паличка для перемішування і кришка, щоб прикривати місткість.
Як правильно гасити вапно: пропорції та алгоритм дій
Пропорції залежать від того, яку суміш ти хочеш отримати. Для густої беруть однакову кількість води і речовини, для липкого тіста — одну частину вапна і півтори частини води, а для вапняного молока – одну частину вапна на три частини води.
Як гасити вапно
- Засип негашене вапно у підготовлену місткість.
- Тонкою струйкою вливай воду, постійно перемішуй.
- Реакція почнеться миттєво: суміш буде ніби кипіти, температура може піднятися до 150–200°C. Це триває 20-30 хвилин.
- Якщо суміш сильно бризкає – накрий кришкою.
- Коли реакція сповільниться, добре перемішай і залиш на 24 години.
Після цього суміш можна розводити до потрібної консистенції для побілки дерев. Для обприскування бери рідкий розчин. Для побілки щіткою – густий, як сметана.
Важливо не перевищувати концентрацію розчину, бо кора молодих дерев може згоріти і відшаруватися.
