Земля, Білий птах і Атлантида: культові українські кінокартини для тебе

Щороку у другу суботу вересня українці відзначають особливе свято — День кіно в Україні. Це дата, коли глядачі, режисери, актори та сценаристи згадують історію національного кінематографа і говорять про його майбутнє.

У 2025 році День українського кіно 13 вересня стане чудовою нагодою знову зануритися у світ українських стрічок, які відображають нашу культуру, історію та сучасність.

День українського кіно 2025: значення свята

День українського кіно 2025 — це не просто офіційна дата. Це нагадування про те, що національне кіно здатне розповідати світові унікальні українські історії.

У цей день у кінотеатрах, культурних центрах та онлайн-платформах зазвичай відбуваються покази сучасних і класичних стрічок.

Земля (1930) — шедевр до Дня українського кіно

Фільм Олександра Довженка вважається вершиною світового німого кіно та увійшов до списку найкращих стрічок усіх часів. Це історія про життя українського села на початку колективізації: про землю, хліб, покоління і вічний цикл природи.

Сюжет зосереджується на конфлікті між селянами-заможниками і новим колективним ладом, але поданий через спосіб життя, смерті й оновлення. Особливістю Землі стала її поетична кіномова: символічні кадри стиглого жита, неба, облич людей і самого процесу праці.

Це не просто фільм про історію — це кінопоема про Україну, про її землю і людей. Саме Земля започаткувала цілий напрямок поетичного кіно, який згодом розвинули Іллєнко, Параджанов та Миколайчук.

Перегляд цієї картини у День українського кіно 13 вересня — це можливість відчути глибину української культури та зрозуміти, чому Довженка вважають одним із найвидатніших кіномитців XX століття.

Тіні забутих предків (1965) — легенда до Дня українського кіно

Фільм Сергія Параджанова, знятий за однойменним романом Михайла Коцюбинського, став справжнім проривом українського кінематографа.

У центрі сюжету — трагічна історія кохання Івана та Марічки, двох молодих гуцулів, яких розділила давня ворожнеча між їхніми родами.

Картина вражає не лише драматизмом, а й неймовірною візуальною мовою. Оператор Юрій Іллєнко створив кадри, які стали класикою світового кіно: барвисті обряди, гуцульські весілля, похорони, щоденне життя Карпат.

У головній ролі Івана блискуче зіграв Іван Миколайчук, який після цієї роботи став символом українського кінематографа.

Тіні забутих предків отримали міжнародне визнання, десятки нагород на кінофестивалях і зробили Україну відомою у світі як країну з унікальним поетичним кіно.

Перегляд цієї стрічки у День українського кіно 13 вересня — це завжди особлива подія. Вона нагадує, що українське кіно вміє поєднувати глибину народних традицій, драматичну історію та світовий рівень мистецтва.

Атлантида (1932) — втрачене старе українське кіно

Фільм Атлантида знято у 1932 році на Київській кінофабриці. Це одна з ранніх українських стрічок, створених у період становлення радянського кінематографа.

На жаль, значна частина матеріалу вважається втраченою, тому нині Атлантида належить до тих фільмів, які майже не дійшли до сучасного глядача.

Сюжет був присвячений соціальним ідеям епохи: боротьбі старого і нового, мріям про ідеальне суспільство, що символічно перегукувалося з легендою про міфічну Атлантиду.

Як і багато картин 1930-х, Атлантида поєднувала художнє кіно з елементами агітації, але водночас мала риси експериментального мистецтва.

Сьогодні про цей фільм залишилися лише згадки в архівах і кінохроніках.

Проте включення Атлантиди у контекст Дня українського кіно 13 вересня нагадує нам про цінність навіть втрачених стрічок. Вони є свідченням того, що український кінематограф формувався ще на початку XX століття і вже тоді прагнув осмислювати світові теми.

Білий птах з чорною ознакою (1971) — драма до Дня українського кіно

Фільм Юрія Іллєнка став знаковим явищем українського кінематографа 70-х років. У центрі сюжету — доля чотирьох братів із Буковини, які в часи Другої світової війни опинилися по різні боки барикад. Одні співпрацюють із радянською владою, інші йдуть у підпілля, а хтось просто намагається вижити.

Стрічка зачаровує візуальною красою — операторська робота, символічні образи й народні мотиви роблять її унікальною. Але водночас Білий птах з чорною ознакою — це фільм про біль розділеної сім’ї, втрату і складний вибір.

У День українського кіно 13 вересня перегляд цієї картини нагадує, що українська культура завжди вміла говорити про найважчі теми мовою мистецтва.

Вавилон XX (1979)

Фільм став режисерським дебютом Івана Миколайчука, який одночасно виконав головну роль. Події відбуваються у селі під час встановлення радянської влади.

Місцеві мешканці переживають зіткнення старого і нового світів: одні прагнуть жити за традиціями предків, інші шукають нову правду.

Сюжет наповнений символами, філософськими діалогами та глибокими образами. У центрі історії — мудрий селянин Фабіян, якого грає сам Миколайчук, та його непримиренний конфлікт з фанатичною владою.

Ця стрічка стала одним з останніх шедеврів українського поетичного кіно 60–70-х і довгий час була під забороною.

Перегляд Вавилону XX у День українського кіно 13 вересня — це спосіб згадати, що українське кіно завжди мало власний голос, навіть у найважчі часи.

Кіборги — фільм до Дня кіно в Україні

Стрічку зняв Ахтем Сеітаблаєв, а головні ролі виконали В’ячеслав Довженко, Роман Ясіновський та Андрій Ісаєнко.

Фільм розповідає про захисників Донецького аеропорту. У центрі — долі різних людей, які стали братами по зброї. Це не документальна хроніка, а художня історія, заснована на реальних подіях.

Кіборги показують не лише бої, а й внутрішні переживання воїнів, їхні мрії та страхи.

Перегляд цього фільму у День кіно в Україні — це спосіб віддати шану захисникам і згадати, що справжнє кіно завжди говорить про людей.

Поводир — історична драма для Дня українського кіно

Режисером картини став Олесь Санін. У головних ролях знялися Станіслав Боклан, співачка Джамала та юний актор Антон Святослав Грін. Події відбуваються у 1930-х роках. Маленький хлопчик з Америки втрачає батька й подорожує Україною з кобзарем. Він стає свідком жахливих злочинів радянської влади.

Фільм став важливим культурним явищем, адже вперше на великому екрані показав трагедію знищення кобзарів.

Перегляд у День українського кіно 13 вересня допоможе ще раз замислитися над тим, яку ціну заплатила Україна за свою свободу.

І будуть люди — серіал у День українського кіно 2025

Серіал зняв Аркадій Непиталюк за романом Анатолія Дімарова. У центрі сюжету — життя селян від революції 1917 року до Другої світової війни.Через долі кількох родин глядач бачить колективізацію, голод, репресії й війну.

Серіал показує, як прості люди переживали великі катастрофи історії: кохали, зраджували, боролися за життя. У головних ролях з’явилися Олексій Нагрудний, Катерина Степанкова та Остап Дзядек.

Цей масштабний проект допомагає зрозуміти, як великі історичні події впливали на долі простих людей.

Перегляд у День українського кіно 2025 перетворюється на подорож у минуле, що відлунює в сьогоденні.

Я працюю на цвинтарі — філософське кіно у День кіно

Олексій Тараненко зняв фільм за мотивами книги Павла Белянського. Головні ролі виконали Віталій Салій, Анна Саліванчук та Віктор Жданов

Сюжет побудований навколо Олександра, працівника ритуальної компанії. Його робота — спілкуватися з клієнтами, які втратили рідних.

Кожна нова зустріч стає історією про життя, любов і біль. Хоча тема фільму здається похмурою, у ньому багато чорного гумору й філософських роздумів.

У День кіно в Україні ця стрічка нагадує, що навіть у мороці можна знайти світло.

Спіймати Кайдаша — сучасна класика у День українського кіно 13 вересня

Це сучасна адаптація роману Івана Нечуя-Левицького. Події перенесені у XXI століття: сім’я Кайдашів живе у селі, але їхні проблеми — знайомі кожному українцю.

Боротьба поколінь, сварки через спадщину, конфлікти між батьками і дітьми показані з гумором і драмою водночас. Серіал доводить, що класика може бути актуальною й сьогодні.

У День українського кіно 13 вересня ця історія нагадує: сім’я — це основа всього.

Чому важливий День кіно в Україні

День українського кіно — це можливість нагадати собі, що вітчизняний кінематограф має глибокі традиції і сучасні досягнення. Кожен переглянутий фільм — це крок до розуміння нашої культури.

