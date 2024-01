Фільм Ґолда: Гелен Міррен про втілення в образ, знімання та історичну точку України

Днями у кінотеатрах вийшов довгоочікуваний фільм про прем’єр-міністерку Ізраїлю Ґолду Меїр та війну Судного дня 1973 року. Фільм має назву Ґолда. Режисером стрічки став Гай Наттів, а головну роль виконала Гелен Міррен. Гелен Міррен детально розповіла про найцікавіші моменти знімань, особливості фільму та навіть торкнулася теми України.

Фільм Ґолда з Гелен Міррен: цікаві факти зі знімального майданчику

Видання Vogue поділилося інтерв’ю з акторкою, а ми розповімо про найцікавіші моменти. Володарка Оскара Гелен Міррен зіграла не одну історичну постать — Клеопатру, королеву Єлизавету ІІ, а тепер ще й Ґолду Меїр. Ця роль далася їй непросто.

Аби якнайточніше відтворити зовнішність, характер, голос та звички Ґолди Меїр, Гелен Міррен експериментувала над власною зовнішністю. Вісім накладок на обличчя, макіяж, накладки на ноги, боді — і образ був неперевершеним, а головне — схожим.

Щодня мені було потрібно близько двох годин вранці, щоб все це нанести, а потім приблизно півтори години ввечері, щоб зняти. Перука, боді та накладки на ноги займали час та забирали сили — тому я була з голови до ніг Ґолда, — каже Гелен Міррен.

Відтворювати потрібно було й ходу, адже Ґолда мала хворобу. Акторка вивчала хроніки та книжки, щоб зіграти політикиню правдоподібно. Гелен Міррен не палить, але Ґолда робила це завжди, тому у кадрі Гелен не тільки палила, а ще й відтворювала відповідний тембр голосу: грубий, типовий для курця.

Найцікавішою частиною мого двогодинного гриму було те, що я могла у цей час слухати виступи Ґолди та вивчати, як звучить її голос.

Психологічний аспект перевтілень

Під час гри акторам доводиться цілковито перевтілюватися у своїх персонажів — копіювати голос, звички, думати як герой. Багатьох змінюють зіграні ролі, Гелен Міррен — не виняток.

Спочатку весь процес шокував, тому що ти не хочеш відмовлятися від того, яка ти насправді. Але дивна річ — у нас були довгі знімальні дні, протягом яких я дивилася у дзеркало і бачила там Ґолду.

Міррен каже, їй вдалося звикнути. Але за деякий час вона перестала впізнавати себе, коли знімала грим. Каже, не просто грала її, а щодня досліджувала психологію політикині.

Вивчити, якою була Ґолда, допомогли й книги — її власна (Моє життя) та книга сина (My Mother Golda Meir: A Son’s Evocation of Life With Golda Meir). Акторку на роль вибрав саме син Меїр.

Про сучасний кіносвіт і історичну точку України

Гелен розповідає, переживала, що не має єврейського коріння, аби грати таку роль. Але відчувала, що впорається. Гелен Міррен додає, сучасний кіносвіт змінюється, і тепер стираються межі, тому хто завгодно може зіграти будь-яку роль. Що є прогресом.

— У сучасному світі кастингів вже не дуже заведено, наприклад, брати дивних людей зіграти дивака. Світ суттєво змінився за останні десять років та став значно етичнішим. Ми більше не хочемо визначати ролі за національністю.

Під час міркувань про постать Ґолди, Гелен пригадала Маргарет Тетчер з Фолклендською війною.

— Але це був набагато менший виклик, ніж той, з яким Ґолда зіткнулася під час війни Судного дня. Ви, українці, як ніхто розумієте, що таке незаконне вторгнення — ізраїльтяни мусили його відбити, інакше країни більше не існувало б.

Ви зараз також перебуваєте в історичній точці для своєї країни. Для обох країн, Ізраїля тоді та України зараз, це абсолютна боротьба за виживання, — каже Гелен Міррен.

