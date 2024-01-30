Фильм Голда. Судный день: Хелен Миррен о перевоплощении в образ, съемках и исторической точке Украины

На днях в кинотеатрах вышел долгожданный фильм о премьер-министре Израиля Голде Меир и войне Судного дня 1973 года. Фильм называется Голда. Судный день. Режиссером фильма стал Гай Наттив, а главную роль исполнила Хелен Миррен. Хелен Миррен подробно рассказала о самых интересных моментах съемок, особенностях фильма и даже затронула тему Украины.

Фильм Голда с Хелен Миррен: интересные факты со съемочной площадки

Издание Vogue поделилось интервью с актрисой, а мы расскажем о самых интересных моментах. Обладательница Оскара Хелен Миррен сыграла не одну историческую фигуру — Клеопатру, королеву Елизавету II, а теперь еще и Голду Меир. Эта роль далась ей непросто.

Чтобы точно воссоздать внешность, характер, голос и привычки Голды Меир, Хелен Миррен экспериментировала над собственной внешностью. Восемь накладок на лицо, макияж, накладки на ноги, боди — и образ был непревзойденным, а главное — похожим.

Сейчас также смотрят

Каждый день мне требовалось около двух часов утром, чтобы все это нанести, а затем примерно полтора часа вечером, чтобы снять. Парик, боди и накладки на ноги занимали время и отнимали силы — поэтому я была с головы до ног Голда, — говорит Хелен Миррен.

Воссоздавать нужно было и походку, ведь у Голды была болезнь. Актриса изучала хроники и книги, чтобы сыграть политика правдоподобно. Хелен Миррен не курит, но Голда делала это всегда, поэтому в кадре Хелен не только курила, но и воспроизводила соответствующий тембр голоса: грубый, типичный для курильщика.

Самой интересной частью моего двухчасового грима было то, что я могла в это время слушать выступления Голды и изучать, как звучит ее голос.

Психологический аспект перевоплощений

Во время игры актерам приходится полностью перевоплощаться в своих персонажей — копировать голос, привычки, думать как герой. Многих меняют сыгранные роли, Хелен Миррен — не исключение.

Сначала весь процесс был шокирующим, потому что ты не хочешь отказываться от того, какая ты на самом деле. Но странное вещь — у нас были долгие съемочные дни, в течение которых я смотрела в зеркало и видела там Голду.

Миррен говорит, что ей удалось привыкнуть. Но через некоторое время она перестала узнавать себя, когда снимала грим. Говорит, не просто играла ее, а каждый день исследовала психологию политика.

Изучить, какой была Голда, помогли и книги — ее собственная (Моя жизнь) и книга сына (My Mother Golda Meir). Актрису на роль выбрал именно сын Меир.

О современном киномире и исторической точке Украины

Хелен рассказывает, переживала, что у нее нет еврейских корней, чтобы играть такую роль. Но чувствовала, что справится. Хелен Миррен добавляет, что современный киномир меняется, и теперь стираются рамки, поэтому кто угодно может сыграть любую роль. Что является прогрессом.

— В современном мире кастингов уже не очень принято, например, брать странных людей сыграть чудака. Мир существенно изменился за последние десять лет и стал более этичным. Мы больше не хотим определять роли по национальностям.

Во время размышлений о личности Голды Хелен вспомнила Маргарет Тэтчер с Фолклендской войной.

— Но это был гораздо меньший вызов, чем тот, с которым Голда столкнулась во время войны Судного дня. Вы, украинцы, как никто понимаете, что такое незаконное вторжение — израильтяне должны были его отразить, иначе бы страны больше не существовало.

Вы сейчас тоже находитесь в исторической точке своей страны. Для обеих стран, Израиля тогда и Украины сейчас это абсолютная борьба за выживание, — говорит Хелен Миррен.

Ранее мы рассказывали о списке номинантов на Оскар 2024.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.