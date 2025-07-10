Світові спортивні події — українською: чекай новий телеканал вже восени

Восени 2025 року в українському телеефірі з’явиться новий спортивний телеканал Maincast Sport. Його транслюватиме медіагрупа Starlight Media — лідер телемовлення в Україні.

Контент створює компанія Maincast, відома в кіберспортивній індустрії. Новий спортивний канал транслюватиме ключові цікаві події України та світу українською мовою.

Більше спорту в ефірі

На глядачів чекають не лише прямі трансляції, а й студійні шоу, аналітичні програми та авторський контент. Повний перелік чемпіонатів і дисциплін оголосять ближче до старту мовлення.

У Starlight Media кажуть: поява нового спортивного каналу — це відповідь на запит українських глядачів, які хочуть бачити більше спорту на ТБ.

— Ми прагнемо дати нашому глядачеві контент під будь-який його запит, — говорить Віталій Сперкач, керівник і операційний директор підрозділу Pay TV.

Поява цього каналу в нашому пакеті дасть змогу спортивним фанатам першими бачити топові події України та світу.

Він наголошує: спорт — це контент, який стабільно збирає мільйони глядачів, і попит на нього лише зростає. У Starlight Media говорять, що цей канал стане важливою частиною їхнього портфеля і ринку загалом.

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Мета — якісний спортивний контент

У Maincast підтверджують: запуск телеканалу — це наступний логічний крок для компанії. Вони не обмежуються лише трансляціями кіберспортивних турнірів і прагнуть розширити діяльність, вийшовши на ринок класичного спорту.

— Ми хочемо зробити перегляд якомога більшої кількості чемпіонатів доступним українською мовою, — каже співзасновник компанії та спортивний коментатор Віталій Волочай.

За його словами, Maincast має всі технічні потужності, щоб створювати якісний продукт, і партнерство зі Starlight Media дозволить вивести цей продукт на широкий національний рівень.

— Наша мета — познайомити українського глядача з подіями, яких раніше не було на ТБ, — додає він.

В кінці липня у Північній Македонії та Хорватії відбудеться Європейський юнацький олімпійський фестиваль. В ньому братимуть участь і українські молоді спортсмени, які зараз ретельно готуються до перших важливих змагань.

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