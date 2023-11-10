Ще є час подати документи? Скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати

Діана Просяник, редакторка сайту 10 Листопада 2023, 14:00
скільки дійсне нмт
Фото: Unsplash

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