Ще є час подати документи? Скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати

Щороку учні 11 класів перебувають не лише в очікуванні довгожданого випускного вечора, але й активно готуються до вступних іспитів. Раніше це було зовнішнє незалежне оцінювання, а з початком повномасштабної війни запровадили Національний мультипредметний тест.

Основними змінами у цих тестуваннях є те, що тепер випускники складають всі предмети в один день за комп’ютером та мають меншу кількість питань. І от після отримання результатів у великої кількості абітурієнтів може виникнути питання: скільки дійсне НМТ. Тож розберімося у цьому питанні разом.

Скільки років дійсні результати НМТ

НМТ — це відносно новий спосіб перевірки знань школярів. Його вперше провели у 2022 році. Тоді діти могли вступати за результатами ЗНО 2019-2021 років та НМТ 2022 року.

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У 2023 році абітурієнти подавали документи до ВНЗ за сертифікатами ЗНО 2020 та 2021 років, а також НМТ 2022 та 2023 років.

Щодо того, скільки дійсне НМТ та чи будуть дійсними результати НМТ попередніх років у 2024 році, поки що невідомо. Проте зазначимо, що раніше абітурієнти могли подавати документи до університетів із сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання протягом трьох років з моменту складання іспиту.

Тобто якщо учень складав ЗНО, приміром, у 2019 році, то до університету сертифікати можна було подавати до 2022 року включно.

Незабаром у Міністерстві освіти і науки України мають оприлюднити інформацію щодо того, чи діятимуть сертифікати НМТ попередніх років у вступній кампанії у 2024 році.

Та важливо не зволікати та почати готуватися до іспиту завчасно, аби отримати гарний результат. А детальніше про нововведення, які очікуватимуть випускників шкіл на НМТ-2024 та які обов’язкові предмети потрібно складати, ми розповідали раніше.

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