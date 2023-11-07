Кількома фразами висловити все! Щирі слова подяки за допомогу та підтримку — ідеї

Щоразу бракує слів, коли хтось робить для тебе щось приємне чи важливе? Нібито й хочеш висловити все, що відчуваєш, а вдається саме “дякую” та “дуже дякую”? Якщо ти теж у цій команді, ми розповімо, як підібрати слова подяки за допомогу — ідеї, як гарно подякувати.
Здатність подякувати людині щиро за допомогу, підтримку чи просто чудово проведений день — те, що можна “прокачати” в собі. Подяка — ніколи не буває зайвою, тому лише з практикою нам вдається краще це робити.
Якщо тобі часто бракує слів, аби віддячити, ми підготували для тебе кілька фраз, яких ти можеш навчитися, аби на перший час тобі було простіше. З досвідом ця навичка сформується, і більше не доведеться вигадувати, що сказати людині.
Гарно подякувати людині можна, наприклад, так:
Пам’ятай, завжди слід дякувати людям не за щось конкретне, а іноді просто тому, що вони поруч з тобою — підтримують, надихають або люблять тебе.
Раніше ми розповідали, як навчитись помічати добро довкола.
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