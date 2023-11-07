Кількома фразами висловити все! Щирі слова подяки за допомогу та підтримку — ідеї

Щоразу бракує слів, коли хтось робить для тебе щось приємне чи важливе? Нібито й хочеш висловити все, що відчуваєш, а вдається саме “дякую” та “дуже дякую”? Якщо ти теж у цій команді, ми розповімо, як підібрати слова подяки за допомогу — ідеї, як гарно подякувати.

Слова подяки за допомогу: ідеї, як гарно подякувати

Здатність подякувати людині щиро за допомогу, підтримку чи просто чудово проведений день — те, що можна “прокачати” в собі. Подяка — ніколи не буває зайвою, тому лише з практикою нам вдається краще це робити.

Якщо тобі часто бракує слів, аби віддячити, ми підготували для тебе кілька фраз, яких ти можеш навчитися, аби на перший час тобі було простіше. З досвідом ця навичка сформується, і більше не доведеться вигадувати, що сказати людині.

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Гарно подякувати людині можна, наприклад, так:

Дуже дякую тобі! Твоя допомога для мене була надзвичайно цінною та важливою! Я щасливий(-а), коли є такі люди поруч.

Я вдячний(-а) тобі за допомогу! Без неї мені було б дуже складно!

Я дуже вдячний(-а), що ти прийшов(-ла) мені на допомогу в скрутну хвилину! Дякую тобі, справді! Я ціную все, що ти для мене робиш.

Я шалено вдячний(-а) тобі за безцінні та корисні поради! Дякую, що ти в мене є!

Жодні слова подяки не зможуть описати мою радість та всі відчуття! Я дуже вдячний(-а) тобі за підтримку та те, що ти є у моєму житті!

Хочу подякувати тобі за цей чудовий день разом! Мені було це дуже цінно та приємно! З нетерпінням чекаю наступної зустрічі!

Дякую тобі за все, що ти для мене робиш! Твоя підтримка та увага допомагають мені триматися, це означає для мене дуже багато.

Мені дуже приємно та важливо, коли я відчуваю тебе поруч! Дякую тобі за все, що ти для мене робиш! Ти — надзвичайна людина!

Твоя підтримка та турбота роблять мене сильнішим(-ою). Я так вдячний(-а) за це, ти неймовірно чуйний(-а) та добрий(-а).

Хочу подякувати тобі за все, що трапилося сьогодні! Ти робиш моє життя яскравішим та кращим! Я дуже ціную тебе!

Пам’ятай, завжди слід дякувати людям не за щось конкретне, а іноді просто тому, що вони поруч з тобою — підтримують, надихають або люблять тебе.

Раніше ми розповідали, як навчитись помічати добро довкола.

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