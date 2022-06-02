Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Червня 2022, 15:45
Як підключити старлінк
Фото: Pexels

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