Свята

9 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 11:15
9 лютого: яке свято в Україні у 2024 році
Фото: Unsplash

Більше новин
9 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність
обрізка черешні навесні
Врожаю не буде краю. Коли потрібно обрізати черешню навесні та як це правильно зробити
Дієтичні кекси з яблуком та висівками: покроковий рецепт
Без шкоди для фігури! Як приготувати кекси з яблуком та висівками — рецепт
Як скласти речі до валізи?
Як правильно та компактно скласти речі у валізу — корисні поради
Дивитись більше

Матеріали по темі

Календар церковних свят
Стрітення Господнє, мучениці Агафії та Попільна середа. Календар церковних свят на лютий 2024
церковний календар 2024
Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян
Коли китайський Новий рік 2023: звичаї та традиції
Коли китайський Новий рік 2024: дата святкування та традиції
8 лютого яке свято
8 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Відео
0:06:56
штурмовики ГУР

Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:06:48
Авдіївка
Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Питання стоматологу: відповіді на ТОП-10 запитань стоматологу
Читати далі
Про правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти — найчастіші питання до стоматолога

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь