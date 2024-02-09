9 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Яке сьогодні свято? Якщо ти ніби відчув(-ла), що сьогодні особливий день, ми зібрали для тебе всі найважливіші події, прикмети та традиції! У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яке свято в Україні та світі відзначають 9 лютого. А також, яким цей день був в історії.

9 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день стоматолога

9 лютого у світі відзначають професійне свято — Міжнародний день стоматолога. Не забудь привітати свого лікаря! Ця галузь постійно розвивається та вдосконалюється, тож лікарі навчаються все життя.

День читання у ванній

Також сьогодні відзначають День читання у ванній. Такий спосіб читання подобається багатьом, адже можна побути в тиші та теплому місці. У читанні найголовніше сам процес! Тож, відсвяткувати цей день можна дуже легко. Тримай добірку якісних романів.

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Міжнародний день піци

9 лютого відзначають Міжнародний день піци. Це універсальна і дуже смачна страва. Приготувати її можна з будь-яких інгредієнтів. Піца у сучасному вигляді походить з міста Неаполь. А у 2017 році її внесли до нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Ось покроковий рецепт піци на сковороді, якщо захочеш відсвяткувати.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Відповідно до новоюліанського церковного календаря, 9 лютого віряни вшановують пам’ять мученика Никифора Антіохійського. За переказами, у нього був друг пресвітер Саприкій. Підступні дії заздрісників розсварили друзів.

Саприкій був схоплений під час гонінь християн. Тоді Никифор закликав друга не відмовлятися від віри, а катам сказав стратити його замість Саприкія. Так і зробили.

Прикмети 9 лютого 2024

Пішов сніг і налипає на дерева — скоро прийде тепла весна.

Сильний мороз — найближчим часом снігу не буде.

Червоний захід сонця — до снігопаду.

Активні птахи — скоро прийде весна.

Що сьогодні не можна робити

У цей день краще не займатися плануванням. Не залишай дітей без нагляду. Також 9 лютого не можна лаятися, пліткувати, заздрити іншим та відмовляти в допомозі, особливо нужденним. Потрібно працювати та не лінуватися.

Пам’ятні події 9 лютого в історії

1849 року була проголошена Італійська Республіка.

1863 року запатентували вогнегасник.

1893 року вперше відбувся сеанс стриптизу у Мулен Руж, танцівницю заарештували. Після чого спалахнули масові заворушення в місті.

1918 року Червона армія під командуванням Муравйова п’ять днів бомбардувала Київ, невдовзі захопивши столицю УНР. Жертвами терору росіян тоді стали кілька тисяч киян. Цього ж дня був підписаний Берестейський мирний договір, за яким Німецька, Австро-Угорська, Османська імперії та Болгарське царство визнавали УНР самостійною державою.

1923 року відбулося повстання отаманів Холодного Яру, засуджених до страти, в Лук’янівській в’язниці.

1942 року німцями були заарештовані Олена Теліга та інші члени ОУН (М).

1961 року стався перший виступ гурту The Beatles під цією назвою.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем 9 лютого іменини відзначають: Василь, Геннадій, Іван.

Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають Масляну 2024.

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