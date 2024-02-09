9 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Яке сьогодні свято? Якщо ти ніби відчув(-ла), що сьогодні особливий день, ми зібрали для тебе всі найважливіші події, прикмети та традиції! У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яке свято в Україні та світі відзначають 9 лютого. А також, яким цей день був в історії.
9 лютого у світі відзначають професійне свято — Міжнародний день стоматолога. Не забудь привітати свого лікаря! Ця галузь постійно розвивається та вдосконалюється, тож лікарі навчаються все життя.
Також сьогодні відзначають День читання у ванній. Такий спосіб читання подобається багатьом, адже можна побути в тиші та теплому місці. У читанні найголовніше сам процес! Тож, відсвяткувати цей день можна дуже легко. Тримай добірку якісних романів.
9 лютого відзначають Міжнародний день піци. Це універсальна і дуже смачна страва. Приготувати її можна з будь-яких інгредієнтів. Піца у сучасному вигляді походить з міста Неаполь. А у 2017 році її внесли до нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Ось покроковий рецепт піци на сковороді, якщо захочеш відсвяткувати.
Відповідно до новоюліанського церковного календаря, 9 лютого віряни вшановують пам’ять мученика Никифора Антіохійського. За переказами, у нього був друг пресвітер Саприкій. Підступні дії заздрісників розсварили друзів.
Саприкій був схоплений під час гонінь християн. Тоді Никифор закликав друга не відмовлятися від віри, а катам сказав стратити його замість Саприкія. Так і зробили.
У цей день краще не займатися плануванням. Не залишай дітей без нагляду. Також 9 лютого не можна лаятися, пліткувати, заздрити іншим та відмовляти в допомозі, особливо нужденним. Потрібно працювати та не лінуватися.
За новим церковним календарем 9 лютого іменини відзначають: Василь, Геннадій, Іван.
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