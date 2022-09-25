Їжа та рецепти

Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Вересня 2022, 19:30
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Фото: Pexels

Більше новин
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
Подагра: що це таке, симптоми та лікування
Якщо часто турбує різкий біль у стопі, не затягуй з візитом до лікаря! Що таке подагра та чи можна її побороти
Як отримати соціальні виплати від ADRA
Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка
Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати овочевий суп
Страва з атмосферою домашнього затишку: як приготувати запашний овочевий суп
Печінковий торт
Легко та швидко! Як приготувати печінковий торт: три рецепти з різними видами печінки
Лазанья з кабачків
Італійці про таке й не чули! Рецепт лазаньї з кабачків від Яни Гординовської
Як приготувати сендвіч з тунцем — рецепт Ектора Хіменеса-Браво
Смачнішого годі й шукати — сендвіч із тунцем за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Відео
Найвідоміші воєнні трибунали

Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Менше доторків та більше теплих слів: Тайра розповіла, як допомогти тим, хто повернувся з полону
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Дзвінки, шок та сльози. Рідні наших захисників відверто про перші розмови й стан героїв після полону
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хіджаб”. Трагічне вбивство в Ірані та масові протести, які сколихнули країну
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів
0:02:41
Військове навчання у Львові
Навчання вищого пілотажу: колишні американські морпіхи діляться досвідом з нашими бійцями у Львові
Обстріл Одеси 25 вересня
Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо
0:03:49
Закон Про медіа
Крок до ЄС та інформаційної безпеки. Розповідаємо про закон про медіа та як відбуватиметься фіксація порушень
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:57
Повернення українських героїв з полону
Втрачали до 60 кг! Подробиці катувань українських героїв у російському полоні
Більше відео
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка
Читати далі
Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Читати далі
Жодної щілини та протягу — як утеплити дерев’яні вікна на зиму

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь