Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка

Якщо ти полюбляєш піцу, але не маєш вдома духовки, то цей рецепт саме для тебе. Але якщо ти італієць чи маєш італійське коріння, не будь надто суворим, адже всі хочуть скуштувати піцу, тому викручуємось, як можемо.

Цим рецептом піци на сковороді поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Зазвичай у приготуванні піци найскладніше — замісити тісто. Проте у цьому рецепті воно максимально просте.

Зауважимо, що піцу можна приготувати з будь-якою начинкою. Поєднуй смаки та експериментуй!

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Інгредієнти для піци на сковороді

Для тіста:

220 г борошна

1 ч. л. розпушувача

3 ст. л. оливкової олії (і додатково для смаження)

6-8 ст. л. води

Для соусу:

200 г томатів пелаті (або томати у власному соку)

2 зубчики часнику

1 ст. л. орегано

Для начинки:

100 г печериць

50 г оливок

½ ріпчастої цибулі

2 томати

1 ч. л. орегано

150 г моцарели

Приготування піци на сковороді

Насамперед треба приготувати основу піци — тісто та соус. Розпочни з тіста. Треба змішати борошно, розпушувач, олію та воду і дуже добре вимісити. Коли тісто буде однорідної консистенції, варто покласти його у холодильник на 20 хв.

Час не марнуй, приготуй соус. Томати, часник та сухе орегано треба збити блендером. Ось і все — соус готовий.

Потім треба зайнятися начинкою для піци. Нарізати всі необхідні інгредієнти, моцарелу — натерти.

Потім дістати тісто з холодильника та розкатати, коло має бути рівним до діаметра пательні.

Пательню розігріти та змазати олією, викласти тісто та смажити з кожного боку по 5 хв. Потім зняти з вогню та змазати соусом. Викласти начинку та посипати моцарелою.

Смажити під кришкою ще 5 хв, поки не розплавиться сир. Твоя піца на сковороді готова!

Цю піцу можна навіть готувати, коли є духовка, але хочеться трішки полінуватися. Рецептів на такий випадок існує багато. Раніше ми розповідали, як приготувати ліниві голубці.

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