Чи можна купатися на Трійцю і чому на свято люди бояться води

Свято Трійці завжди припадає на літо — час, коли річка чи озеро так і кличе до себе, але здавна люди остерігалися води саме в ці дні.

З чим пов’язані ці забобони та чи можна насправді купатися на Трійцю — розбираємося разом.

Чи можна купатися на Трійцю — забобони та легенди

В українській народній традиції існує повір’я, що купатися на Трійцю у відкритих водоймах не можна. І причина цього не лише в забобонах, а й у глибокій символіці, давніх легендах і підсвідомих страхах, які передавалися з покоління в покоління.

За народними віруваннями, Трійця є особливим часом, коли світ ніби відкривається, і межа між живими і мертвими зникає. Люди вірили, що в ці дні душі померлих виходять на землю.

Зелена неділя вважалася завершенням так званого Русального тижня — часу, коли за переказами, ставали активними русалки, водяники та інші духи води. Саме тому з’явилася заборона: не можна купатися на Трійцю.

Вважалося, що русалки можуть затягнути на дно. Особливо обережними мали бути молоді люди — юнаки та дівчата, на яких ніби полювали ці надприродні істоти.

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Переказували багато історій про дівчат, які втопилися саме на Трійцю чи під час Русального тижня, і їхні душі нібито ставали самими русалками.

За однією з версій, русалки — це душі нехрещених або загиблих не своєю смертю.

Їх вважали небезпечними, бо вони самі не мали спокою й шукали собі компанії. У воду вони могли заманити людину співом, сміхом, а потім несподівано потягнути із собою. Це був один зі способів, як народ пояснював трагічні утоплення у цей час і чому не можна купатися на Трійцю.

Чи можна купатися на Трійцю — думка священників

Вода у народній традиції завжди мала двоїсту символіку. З одного боку — це джерело життя, а з іншого — небезпечна межа між світами, особливо в ті дні, коли ця межа порушується.

На Трійцю зелене листя і гілки символізували життєву силу, розквіт природи, а вода — її непізнану глибинну таємницю. Тому й виникало таке собі табу — не смій порушувати природну рівновагу, не збурюй воду в такий день, не йди купатися на Трійцю.

А от церкви зовсім не підтримує ці забобони. Офіційно Православна церква не забороняє купатися на Трійцю.

Для священників це велике християнське свято — День Святої Трійці, в який згадують пришестя Святого Духа на апостолів. Вода для християн теж має символічне значення — це стихія хрещення та оновлення. Тож само по собі купання у воді, яка очищує, не є чимось забороненим.

Але церква і не заперечує, що люди з давніх-давен мали свої традиції, особливо в селах, де вони тісно переплелися з правилами церковних свят. Але, звісно, церква не визнає ніяких русалок, вважає їх фольклорними персонажами, які не можуть зашкодити.

Отже, заборона купатися на Трійцю — це просто частина народного вірування, в якому в тісний клубок сплелися страхи, символи, міфи і бажання захистити себе у так звані відкриті для потойбічного світу дні.

І навіть якщо сьогодні ми вже не віримо в русалок, інколи не замислюючись, дотримуємось давніх, як світ, заборон.

Дізнайся, які трави та квіти заведено понести в церкву і посвятити на Трійцю і чому існує такий ритуал. І які трави слугуватимуть оберегом оселі.

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