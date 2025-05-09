Свята

Чи можна вагітною хрестити дитину: що каже ПЦУ

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Травня 2025, 08:30
Чи можна вагітною хрестити дитину
Фото Unsplash
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