Чи можна вагітною хрестити дитину: що каже ПЦУ

Таїнство хрещення — один із найважливіших моментів у житті людини. Буває, що люди приймають віру і хрестяться у дорослому віці, але переважно хрестять дітей. Для цього обирають хрещених маму і тата. Щодо такої відповідальної місії існує багато чуток та міфів. Читай, чи можна вагітною хрестити дитину.

Така думка може існувати через необізнаність у вірі. Проте у ПЦУ відповіли на це питання.

Чи можна вагітній хрестити дитину

У ПЦУ наголосили, що є різні хибні уявлення щодо Таїнства хрещення та хрещених батьків через маловірство. Зокрема у народі вважають, що вагітним жінкам заборонено хрестити дитину.

Немає однозначної відповіді, звідки пішло уявлення, що вагітній не можна хрестити дитину. Але воно хибне.

Церква завжди ставилася і ставиться з повагою до жінки, тим більше вагітної, тому не бачить жодних перешкод для того, щоб вона була хресною, — йдеться у повідомленні.

Утім, під час події варто враховувати загальний стан та самопочуття жінки. Адже на останніх термінах вагітності їй може бут важко тримати дитину на руках під час Таїнства.

Також додають, якщо виникають сумніви щодо будь-яких процесів, треба завжди радитися зі священником. У повідомленні також зазначається, що Таїнство хрещення можна здійснювати в будь-який час — немає жодних обмежень щодо дня чи періоду: чи це піст, чи святковий день, обряд хрещення дозволено проводити завжди.

ПЦУ пояснює, що православна Церква хрестить немовлят за вірою їхніх хрещених батьків. Однак їхня роль не зводиться лише до духовного обряду: хрещені батьки мають обов’язок надалі наставляти похресника в основах християнської віри, підтримувати його та молитися за нього протягом усього життя. Адже це є священний обов’язок — піклуватися за своїх хрещених дітей.

Також часто виникають питання, скільки можна брати пар хрещених. Але передусім треба розуміти, що немає такого закону, який би обмежував або забороняв кількість хрещених батьків. Головне, щоб вони були готові взяти відповідальність за дитину та розуміли важливість місії.

Часто у батьків виникає питання, коли хрестити дитину. Раніше ми розповідали про різні думки.

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