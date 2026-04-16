День ангела Галини 2026: коли святкують та яке значення імені

Напевно, кожна людина хоча б раз у житті замислювалася, коли вона святкує День ангела. Власники різних імен святкують дні ангела у різні дати. Часто люди в інтернеті шукають, коли День ангела Галини 2026.

Коли день ангела Галини 2026

У 2026 році День ангела Галини відзначають 10 березня та 16 квітня.

Свята мучениця Галина Коринфська разом з іншими послідовниками відмовилася принести жертву язичницьким богам. Її ув’язнили та стратили за християнську віру.

Що означає ім’я Галина

Ім’я Галина описує спокій. Воно походить від давньогрецького слова “галіні”, що означає “штиль” чи “безтурботність”. Це ім’я асоціюють з миром та гармонією.

Привітання з Днем ангела Галини

Дорога Галино! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю спокою в душі, гармонії у серці та мирного, щасливого життя. Нехай твій ангел завжди оберігає тебе і дарує підтримку у кожному кроці!

Галино, з Днем ангела! Бажаю тобі благословення та багато радості! Нехай цей день принесе тільки світло та любов, а твій ангел охороняє від будь-яких труднощів на життєвому шляху!

Вітаю, Галино! В цей чудовий день бажаю тобі спокою, удачі та доброї долі. Нехай твій ангел дарує тобі захист, а серце сповнюється радістю і теплом!

Галино, з Днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе на кожному кроці, а життя буде сповнене радості, любові та гармонії. Бажаю здоров’я, удачі та мирного щастя!

Дорога Галино! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твоя душа завжди була наповнена спокоєм і радістю, а твій ангел оберігав тебе від усіх негараздів і дарував мир у серці.

