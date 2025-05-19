Свята

Коли День банківського працівника 2025: історія свята людей, які тримають економіку в тонусі

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Травня 2025, 12:45
день банківського працівника
Фото Pexels
з Днем банківського працівника
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Коли День банківського працівника 2025: історія свята людей, які тримають економіку в тонусі
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