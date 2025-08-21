День прапора України 2025: історія свята, коли і як відзначаємо

Цьогоріч кожне державне свято відчувається по-іншому — зі ще більшою гордістю та приємним хвилюванням. Дню Незалежності України передує ще одне не менш важливе свято — День Державного прапора України.

Історія свята

День Державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня. Цього року День прапора ми відзначатимемо 20-й раз. Офіційно святом цей день був проголошений спеціальним Указом Президента Леоніда Кучми № 987/2004 від 23 серпня 2004 року.

До 2004 року День прапора відзначали лише в столиці й підіймали стяг над мерією кожного 24 липня.

Поштовхом до запровадження офіційного та урочистого свята стало занесення блакитно-пшеничного прапора до сесійної зали Верховної Ради активістами народних депутатів. Потім прапор освятив священик УАПЦ Петро Бойко. Нині освячена реліквія зберігається в музеї Верховної Ради України.

Серед тих, хто заніс прапор у Раду, були В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач та Володимир Крижанівський.

Урочисте внесення прапора в Верховну Раду України — 24 серпня 1991 року. Фото: Верховна Рада України

Значення кольорів на прапорі України

За традицією, кольори українського прапора тлумачать так: блакитний — символізує ясне небо, а жовтий — пшеничні поля.

Ще є релігійне трактування: за ним блакитний — це божа сила, а жовтий — віра.

А у сакральному тлумаченні блакитний — вода, що активізує, а жовтий колір — сонячне та вогненне начало.

Традиції святкування Дня прапора України

Щороку проходять урочисті церемонії підняття головного прапора, круглі столи, конференції та вручення паспортів юним громадянам України, які досягли значних успіхів у різних сферах.

За традицією, День прапора України святкують підняттям стяга всією державою. Він майорить на будівлях влади, з вікон, підіймають його й за кордоном. Цьогоріч увесь світ побачить ще більше прапорів України.

Дати головних свят української державності дивись на графіці:

