День Святого Патрика 2026: дата, історія і традиції ірландського свята

День Святого Патрика — це ірландське свято, яке відзначається щороку 17 березня. Цей день символізує прийняття християнства в Ірландії, а також є святом культурної спадщини Ірландії загалом.

Історія свята

Свято з’явилось на честь святого Патрика, який народився у 385 році в Британії, але потім був захоплений та проданий як раб в Ірландію. Патрик втік із полону та став місіонером, який проповідував християнство по всій Ірландії. 17 березня 461 року чоловік помер.

Для корінного населення Ірландії постать святого Патрика була вкрай важливою. Ірландські емігранти по всьому світу, зокрема в Америці та Австралії, зберегли традицію щорічного вшанування святого парадами й гучними гуляннями.

Як відзначають день Святого Патрика

Хоча свято почалося як релігійне, воно стало популярним в усьому світі, а особливо у Великій Британії та США, де ірландці складають значну частину населення. У багатьох країнах влаштовують урочисті паради. А в Чикаго, наприклад, у цей день річку фарбують у зелений колір.

Люди відзначають день Святого Патрика, одягаючи зелені костюми, прикрашаючи свої будинки та офіси зеленими гірляндами та вивішуючи ірландські прапори.

До того ж, наймасштабніші заходи відбуваються в Дубліні, столиці Ірландії, де проводять п’ятиденний фестиваль із концертами, театральними виставами просто неба та разючими феєрверками.

Українці здебільшого відзначають свято в ірландських пабах, де організовують тематичні вечірки.

Традиції на день Святого Патрика

Традиції святкування дня Святого Патрика почалися в Ірландії, а згодом розповсюдилися по всьому світу. Ось кілька з них:

Елемент зеленого. Зелений колір є символом Ірландії та святого Патрика, тому цього дня багато людей вдягають зелені речі. Часто це можуть бути костюми зеленого кольору, кепки з характерним зображенням листків конюшини або ж просто зелений аксесуар. Паради. У багатьох містах по всьому світу влаштовують паради з нагоди дня Святого Патрика з музикою, танцями, костюмами, прапорами та символікою Ірландії. Найбільшим із них є парад в Дубліні, який збирає понад мільйон глядачів щороку. Напої. Алкоголь є одним із головних атрибутів свята. Одним із найвідоміших напоїв, пов’язаних з цим днем, є зелене пиво. Цей напій став символом свята та зазвичай подається у барах. Зелене пиво можна знайти у багатьох країнах світу, де святкують день Святого Патрика. Також на це свято часто вживають й інші напої, пов’язані з Ірландією, наприклад, ірландське віскі. Танці. Традиційні ірландські танці є невіддільною частиною святкування дня Святого Патрика. Люди можуть влаштовувати танцювальні вечірки або просто танцювати на вулицях під ірландську музику.

