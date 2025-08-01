Стиль життя Свята

День пророка Іллі: що відомо про історію, традиції та заборони церковного свята

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 01 Серпня 2025, 15:15
коли день пророка іллі
Фото Unsplash

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