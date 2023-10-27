День української писемності та мови 2023: коли цьогоріч писатимуть Радіодиктант національної єдності

Щорічно в Україні відзначають День української писемності та мови. Цього дня у закладах освіти проводяться заходи, присвячені українській мові та її вивченню.

З 1997 року День української писемності та мови відзначали 9 листопада, але у 2023 році ця дата змінилася. Ми розповімо, коли тепер відзначають це свято.

Коли День української писемності та мови 2023

Згідно з Указом президента України №455/2023 Про внесення змін до деяких указів президента України, відтепер День української писемності та мови відзначатиметься в Україні щорічно 27 жовтня.

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Зміни погодили згідно з новоюліанським церковним календарем. Вони набрали чинності 28 липня 2023 року. Свято традиційно відзначали щорічно у День пам’яті Преподобного Нестора Літописця, якого вважають автором Повісті минулих літ.

Через перехід на новий календар дата Дня пам’яті Преподобного Нестора Літописця змінилася. Саме тому День української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня.

У Києві в межах тижня української писемності проходитиме низка заходів. До Дня української писемності та мови у Києві на базі бібліотек відбудуться виставки, мовні турніри, флешмоби, різноманітні челенджі й вечори української поезії.

Також в межах Тижня української писемності та мови на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбудеться мовний марафон учнів старших класів. Участь у заході можна буде взяти онлайн.

День української писемності та мови: як традиції свята

У День української писемності та мови зазвичай проводять літературні читання, у школах відбуваються урочисті заходи. Інколи у цей день можуть проводити олімпіади з української мови.

Головне — у цей день акцентують на важливості вивчення української мови.

Також щороку у День української писемності та мови відбувається Національний радіодиктант. Усі охочі українці можуть до нього приєднатися та перевірити свої знання з української мови.

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

Де слухати Національний радіодиктант 2023

Радіодиктант у 2023 році відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години.

Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Також його наживо транслюватимуть в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на YouTube-каналі Українського Радіо і на Facebook-сторінках Суспільного.

Попри те, що ми вивчаємо українську мову у школах, університетах, використовуємо у житті, багато людей роблять помилки у популярних словах. Раніше ми розповідали про найпоширеніші помилки у мовленні.

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