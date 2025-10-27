День української писемності та мови 2025: коли та як вшануємо рідне слово цьогоріч

Щорічно в Україні відзначають День української писемності та мови. Цього дня у закладах освіти проводяться заходи, присвячені українській мові та її вивченню.

З 1997 року його відзначали 9 листопада, але тепер ця дата змінилася. Ми розповімо, коли тепер відзначають це свято.

Коли День української писемності та мови 2025

Згідно з Указом президента України №455/2023 Про внесення змін до деяких указів президента України, відтепер День української писемності та мови відзначатиметься в Україні щорічно 27 жовтня.

Зміни погодили згідно з новоюліанським церковним календарем. Вони набрали чинності 28 липня 2023 року. Свято традиційно відзначали щорічно у День пам’яті Преподобного Нестора Літописця, якого вважають автором Повісті минулих літ.

Через перехід на новий календар дата Дня пам’яті Преподобного Нестора Літописця змінилася. Саме тому свято перенесли з 9 листопада на 27 жовтня.

День української писемності та мови: заходи

У Києві до Дня української писемності та мови зазвичай проходять заходи на базі бібліотек, виставки, мовні турніри, флешмоби, різноманітні челенджі й вечори української поезії.

У цей день зазвичай проводять літературні читання, у школах відбуваються урочисті заходи. Інколи у цей день можуть проводити олімпіади з української мови.

Головне — у цей день акцентують на важливості вивчення української мови.

Також щороку усі охочі українці можуть перевірити свої знання з української мови та приєднатись до національного диктанту. Коли писатимемо радіодиктант національної єдності 2025 та хто автор тексту, читай за посиланням.

Попри те, що ми вивчаємо українську мову у школах, університетах, використовуємо у житті, багато людей роблять помилки у популярних словах. Раніше ми розповідали про найпоширеніші помилки у мовленні.

