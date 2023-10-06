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Нова дата, але традиції незмінні: коли День української писемності та мови 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 11:00
День української писемності та мови: нова дата 2023
Фото: Pexels

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