Нова дата, але традиції незмінні: коли День української писемності та мови 2023

Щорічно в Україні відзначають День української писемності та мови. Цього дня у закладах освіти проводяться заходи, присвячені українській мові та її вивченню.

З 1997 року День української писемності та мови відзначали 9 листопада, але у 2023 році ця дата змінилася. Ми розповімо, коли тепер відзначають це свято.

Коли День української писемності та мови 2023

Згідно з Указом президента України №455/2023 Про внесення змін до деяких указів президента України, відтепер День української писемності та мови відзначатиметься в Україні щорічно 27 жовтня.

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У День української писемності та мови зазвичай проводять літературні читання, у школах проводять урочисті заходи. Інколи може бути так, що в цей день можуть проводити олімпіади з української мови.

Головне — у цей день акцентують на важливості вивчення української мови.

Також щороку у День української писемності та мови проводять радіодиктант. Усі охочі українці можуть до нього приєднатися та перевірити свої знання з української мови.

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

Де слухати Радіодиктант 2023

Радіодиктант у 2023 році відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години.

Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Також його наживо транслюватимуть в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на YouTube-каналі Українського Радіо і на Facebook-сторінках Суспільного.

Попри те, що ми вивчаємо українську мову у школах, університетах, використовуємо у житті, багато людей роблять помилки у популярних словах. Раніше ми розповідали про найпоширеніші помилки у мовленні.

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